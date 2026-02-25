Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Νομός Έβρου, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου, με το νερό να κατακλύζει μεγάλες εκτάσεις και να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση με αυξημένη επαγρύπνηση και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο περαιτέρω πλημμυρών.

Εκκλήσεις για ετοιμότητα μετά από μήνυμα 112

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, το μήνυμα του 112 ήχησε στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το νερό έχει ήδη εισέλθει σε αγροτικές εκτάσεις και τις πρώτες αυλές σπιτιών. Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εκκενώσεων αν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Κόκκινος συναγερμός και μεγάλες ζημιές

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου τέθηκε σε κατάσταση «Red Code» από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 150.000 στρέμματα έχουν ήδη καλυφθεί από νερό, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Ο ποταμός Έβρος, από τα σύνορα με τη Βουλγαρία μέχρι τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μεταφέρει τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ το βουητό του νερού δεν σταματάει.

Προβλήματα στις υποδομές και κλειστοί δρόμοι

Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των αλλεπάλληλων θραύσεων στα αναχώματα του ποταμού. Στην περιοχή Αμόριο, η θραύση αναχώματος έχει οδηγήσει σε μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίζουν τα αγροκτήματα. Αντίστοιχα, στη Μάνδρα και την Κορνοφωλιά, οι θραύσεις αναχωμάτων έχουν κατακλύσει τις τοπικές αγροτικές εκτάσεις. Το τοπικό συντονιστικό όργανο αποφάσισε να κλείσουν όλες οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κόμβο Λαβάρων λόγω πλημμύρας.

Προσπάθειες θωράκισης και τοπικές ενέργειες

Συνεργεία του Δήμου Σουφλίου εργάζονται αδιάκοπα με χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση των αναχωμάτων και την αποτροπή περαιτέρω εισροής υδάτων. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο κλείσιμο διόδων και την ενίσχυση των υπαρχόντων εμποδίων για την προστασία των κατοικιών.

Η κατάσταση στην περιοχή των Λαβάρων είναι δραματική, με τις Αρχές να ενημερώνουν συνεχώς τους κατοίκους για την ανάγκη προσοχής, ενώ οι κάτοικοι έχουν προμηθευτεί σάκους με άμμο για να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Απειλές και από τους παραπόταμους

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, οι ποσότητες νερού που φθάνουν από τη Βουλγαρία και την Τουρκία αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο. Οι παραπόταμοι Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταμος συμβάλλουν στην άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου, ο οποίος υπερχειλίζει συχνά, απειλώντας να πλημμυρίσει εκτάσεις και οικισμούς, όπως το Πύθιο Διδυμοτείχου, όπου το νερό έχει ήδη φτάσει στα 6,75 μέτρα.

Οι τοπικές αρχές, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας, συνεχίζουν τις προσπάθειες στεγανοποίησης φρεατίων και ενίσχυσης των αναχωμάτων, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης για να αντιδράσουν άμεσα εάν χρειαστεί.

Ο Έβρος αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του, με τις ισχυρές καταιγίδες να προκαλούν σοβαρές συνέπειες στις τοπικές κοινότητες. Οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση, αναμένοντας με αγωνία την εξέλιξη των φαινομένων και την υποχώρηση των υδάτων.

