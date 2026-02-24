Τρία χρόνια από τα Τέμπη - Πανελλαδική απεργία της 28ης Φεβρουαρίου: Ποιοι απεργούν. Οι συγκεντρώσεις

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών καλούν σωματεία και οργανώσεις.

Εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους στην Ελλάδα αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου. Η απεργία οργανώνεται με στόχο την κατάθεση αιτημάτων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των μισθών. Η κινητοποίηση αυτή έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών, καθώς πολλοί κλάδοι της οικονομίας θα επηρεαστούν σημαντικά.

Οι κλάδοι που συμμετέχουν

Η απεργία αναμένεται να παραλύσει αρκετούς τομείς της οικονομίας, καθώς εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, όπως οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα πλοία και τα αεροδρόμια, θα συμμετάσχουν, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Επιπλέον, οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών, θα λάβουν μέρος στην απεργία.

Αντιδράσεις και επιπτώσεις

Οι αντιδράσεις στην επικείμενη απεργία είναι ποικίλες. Από τη μία πλευρά, οι συνδικαλιστικοί φορείς υποστηρίζουν ότι η απεργία είναι ένας τρόπος να ακουστούν τα αιτήματα των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις μισθών. Από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Τι λένε οι συνδικαλιστές

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρωτοστατούν στην οργάνωση της απεργίας υποστηρίζουν ότι τα αιτήματά τους έχουν αγνοηθεί για πολύ καιρό. "Η απεργία αυτή είναι αναγκαία για να ακουστούν οι φωνές μας και να εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας," δήλωσε εκπρόσωπος μεγάλης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Προετοιμασία των πολιτών

Οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για τη μέρα της απεργίας, καθώς αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προγραμματίσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Η απεργία θα έχει αναμφίβολα επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις προσωπικού και οι συναλλαγές θα μειωθούν. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι προσωρινές, αλλά αν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα των εργαζομένων, η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί.

Η πανελλαδική απεργία της 28ης Φεβρουαρίου είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους και την κοινωνία, καθώς η έκβαση της μπορεί να καθορίσει τις μελλοντικές εργασιακές συνθήκες στη χώρα. Το αν τα αιτήματα των εργαζομένων θα ακουστούν και θα υλοποιηθούν, μένει να φανεί.

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη 28 Φεβρουαρίου: Πού θα γίνουν και τι ώρα



Εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα και μαζικοί φορείς καλούν επίσης σε απεργίες, στάσεις εργασίας και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.

Αθήνα – Σύνταγμα (12:00)

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει απεργία για τις 28 Φεβρουαρίου, με απόφαση του Συνεδρίου του, και καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στο Σύνταγμα.

Απεργιακή απόφαση έχουν λάβει επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, γεγονός που σημαίνει ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια.

Στο Σύνταγμα καλεί και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, το οποίο οργανώνει και ξεχωριστή συγκέντρωση στο Λαύριο.



Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου (12:00)

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου (11:00)

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Λάρισα – Κεντρική Πλατεία (12:00 & 19:00)

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.



Μέχρι στιγμής, εκτός των παραπάνω περιοχών, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και στις εξής πόλεις:

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

