Απάτη μέσω τηλεφώνου: Η νέα μέθοδος που εξαπατά - Είστε υπό έρευνα

Μια νέα τηλεφωνική απάτη έχει κάνει την εμφάνισή της, με τους δράστες να προσποιούνται ότι είναι από τις αρχές και να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες. Η απάτη έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, καθώς οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ιδιαίτερα πειστικές.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Οι απατεώνες τηλεφωνούν στα θύματά τους, ισχυριζόμενοι ότι είναι από την αστυνομία ή άλλες αρχές, και ενημερώνουν τους πολίτες πως είναι «υπό έρευνα» για σοβαρά αδικήματα. Στη συνέχεια, ζητούν προσωπικά στοιχεία ή αριθμούς λογαριασμών, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητα για να «καθαρίσουν» το αρχείο τους.

Συχνά, οι απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να δώσουν μια πιο πειστική εικόνα και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνουν ακόμα και ψεύτικα έγγραφα μέσω email ή ταχυδρομείου.

Στόχοι και τεχνικές

Οι απατεώνες επικεντρώνονται σε ηλικιωμένα άτομα ή σε όσους δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, καθώς θεωρούνται πιο ευάλωτοι. Οι τηλεφωνικές κλήσεις συχνά γίνονται σε ακατάλληλες ώρες της ημέρας, ώστε τα θύματα να είναι λιγότερο υποψιασμένα.

Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η εκφοβιστική τακτική, όπου οι απατεώνες απειλούν με συλλήψεις ή πρόστιμα, αν οι πολίτες δεν συνεργαστούν. Αυτό καθιστά τα θύματα πιο πρόθυμα να ακολουθήσουν τις οδηγίες των απατεώνων.

Προειδοποιήσεις από τις αρχές

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις. Συνιστούν να μην δίνουν ποτέ προσωπικά δεδομένα ή οικονομικές πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, ειδικά αν δεν είναι βέβαιοι για την ταυτότητα του καλούντος.

Επιπλέον, αν κάποιος λάβει μια τέτοια κλήση, προτείνεται να καταγράψει τον αριθμό του καλούντος και να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές για να αναφέρει το περιστατικό.

Μέτρα προστασίας

Για να προστατευτούν από τέτοιες απάτες, οι πολίτες μπορούν να υιοθετήσουν μερικά απλά μέτρα:

1. Αμφισβητήστε τις αιτήσεις για προσωπικές πληροφορίες. Οι αρχές δεν ζητούν ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τηλεφωνικά.

2. Ενημερώστε τους ηλικιωμένους συγγενείς και φίλους σας για τις τακτικές που ακολουθούν οι απατεώνες. Save & continue editing

3. Εγκαταστήστε εφαρμογές ασφαλείας στα τηλέφωνα που μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποκλείουν ύποπτες κλήσεις.

4. Επικοινωνήστε με τις τράπεζες ή τις αρμόδιες αρχές για επιβεβαίωση πριν δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Η ενημέρωση και η προσοχή είναι τα καλύτερα όπλα απέναντι σε αυτές τις απάτες. Οι πολίτες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να μην παρασύρονται από απειλητικές ή εκφοβιστικές τακτικές.

