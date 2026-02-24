Τραγωδία στο Βελούχι: Ο «καπετάνιος» της ορειβασίας που δεν γύρισε ποτέ. Καλή σου ανάβαση εκεί στα πολύ ψηλά

ΤAGS: εξαφάνιση, Ευρυτανία, ορειβάτης, Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς, Τάσος Αναστασιάδης

Η θλίψη κυριεύει την κοινότητα των ορειβατών μετά την απώλεια του 74χρονου Τάσου Αναστασιάδη, ενός έμπειρου πεζοπόρου και προέδρου του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη χαράδρα της Αγίας Τριάδας στο Βελούχι. Η σορός του, που εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο συνάντησης με την ομάδα του, προκάλεσε κύμα συγκίνησης και αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ζωή και το έργο του Τάσου Αναστασιάδη

Ο Τάσος Αναστασιάδης, γνωστός και ως «καπετάνιος», ήταν μια εμβληματική φιγούρα στον χώρο της ορειβασίας. Αφιερωμένος στα βουνά μετά την αποχώρησή του από τη θαλάσσια καριέρα του, αποτέλεσε μια καθοδηγητική προσωπικότητα για τους νέους και έμπειρους ορειβάτες. Η αγάπη του για τη φύση και η αφοσίωσή του στα βουνά τον καθιστούσαν μοναδικό ηγέτη στον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιώς, ενώ το παρατσούκλι «καπετάνιος» τον συνόδευε παντού, λόγω του ναυτικού του παρελθόντος και της ηγετικής του παρουσίας.

Αντίο με συγκινητικά λόγια

Μετά την είδηση της τραγικής κατάληξης, φίλοι και γνωστοί του Τάσου Αναστασιάδη τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. «Καλή σου ανάβαση εκεί στα πολύ ψηλά, Καπετάνιε», έγραψε ένας από τους φίλους του στο Facebook, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος. Ένας άλλος φίλος σημείωσε ότι ο Τάσος δεν ήταν απλώς ένας πεζοπόρος, αλλά ένας άνθρωπος που ανήκε στα βουνά και αυτά ήταν το σπίτι του.

Μαρτυρία ορειβάτη για την τελευταία του συνάντηση

Ένας ορειβάτης που συνάντησε την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς περιέγραψε την τελευταία του συνάντηση με τον Τάσο Αναστασιάδη. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν στο μονοπάτι προς την κορυφή, αντάλλαξαν λίγα λόγια και χαμόγελα, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα ήταν η τελευταία τους επαφή. «Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο 'γειά' στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός», είπε ο ορειβάτης στην ιστοσελίδα pezoporontas.com.

Ο καιρός που άλλαξε τα πάντα

Η μέρα που ξεκίνησε με ηρεμία και ικανοποίηση από την ανάβαση, μετατράπηκε ξαφνικά σε εφιάλτη όταν ο καιρός άλλαξε απότομα. Η ορατότητα χάθηκε και το χιόνι κάλυψε το τοπίο, καθιστώντας τη διαδρομή επικίνδυνη και απρόβλεπτη. Η ομάδα των ορειβατών βρέθηκε αντιμέτωπη με τις δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να επιστρέψει με ασφάλεια.

