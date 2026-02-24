Διακοπές Πάσχα 2026: Πότε «χτυπά» το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία

Οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζουν και μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται για την ακριβή ημερομηνία που κλείνουν τα σχολεία αυτή τη χρονιά. Το Πάσχα το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, γεγονός που επηρεάζει και τις σχολικές διακοπές.

Το κλείσιμο των σχολείων

Τα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης θα κλείσουν για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Η περίοδος των διακοπών ξεκινά επισήμως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, και διαρκεί έως και την Κυριακή του Θωμά, στις 19 Απριλίου.

Η επιστροφή στα θρανία

Μετά το πέρας των διακοπών, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όταν και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές.

Αυτές οι ημερομηνίες αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος, το οποίο συνήθως ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, και είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι για να μπορούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους.

