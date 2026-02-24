Ένας 47χρονος κρατούμενος δραπέτευσε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας και έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τις αστυνομικές αρχές.

Το ιστορικό της σύλληψης και της νοσηλείας

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί στις 21 Φεβρουαρίου, μετά από καταδικαστική απόφαση που εκκρεμούσε εις βάρος του. Η απόφαση αυτή είχε εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και αφορούσε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένες κλοπές, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση κατά της αρχής. Μετά τη σύλληψή του, παρουσίασε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Η απόδραση και οι αστυνομικές έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας κατάφερε να αποδράσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, μόλις ένα 24ωρο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο 47χρονος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι του θαλάμου νοσηλείας, από όπου και διέφυγε. Από τη στιγμή εκείνη, οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι αντιδράσεις των αρχών και της τοπικής κοινωνίας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές, οι οποίες αναζητούν τον δραπέτη με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η διαφυγή από τη ΜΕΘ, όπου ο κρατούμενος νοσηλευόταν υπό φρούρηση, θέτει ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, ενώ τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν εκτενώς την υπόθεση.

Προκλήσεις και συνέπειες για τις αρχές

Η απόδραση του 47χρονου θέτει τις αρχές μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, καθώς καλούνται να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν καταδικασμένο εγκληματία που βρίσκεται πλέον ελεύθερος. Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι έντονη, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να συμμετέχουν στην επιχείρηση ανεύρεσης. Παράλληλα, το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερη φρούρηση και βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στα νοσοκομεία, ειδικά όταν πρόκειται για κρατούμενους.

Συμπεράσματα από την αναταραχή

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση της σημασίας της επαγρύπνησης και της άμεσης αντίδρασης σε περιπτώσεις απόδρασης. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, αναμένοντας την αποκατάσταση της τάξης και την επιστροφή του δραπέτη στη φυλακή. Οι προσπάθειες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο την άμεση σύλληψή του και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

