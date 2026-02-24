Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα στον Κηφισό, όταν ένας 74χρονος άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα και έχασε τη ζωή του. Το συμβάν συνέβη την Τρίτη το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό και στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό. Η είδηση προκάλεσε σοκ και θλίψη, ενώ φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πεζογέφυρων και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Η τραγωδία

Η πτώση του 74χρονου από την πεζογέφυρα του Κηφισού ήταν απροειδοποίητη και οι αυτόπτες μάρτυρες έμειναν άναυδοι. Το φορτηγό που παρέσυρε τον άνδρα δεν είχε καμία δυνατότητα αποφυγής, καθώς η πτώση ήταν αναπάντεχη και συνέβη σε πολύ μικρή απόσταση από το όχημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε τη δυνατότητα να σταματήσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να αποφύγει τον άνδρα.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πεζογέφυρων και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν προβλήματα στην υποδομή της γέφυρας που μπορεί να συνέβαλαν στο περιστατικό. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες πιθανές αιτίες, όπως εάν ο ίδιος ο 74χρονος αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας που οδήγησε στην πτώση του.

Η αντίδραση της κοινωνίας

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των πεζογέφυρων στην περιοχή. Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, όπως η εγκατάσταση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και η βελτίωση της συντήρησης των γεφυρών.

Ο ρόλος των αρχών

Οι αρχές αναμένεται να εντείνουν τους ελέγχους στις πεζογέφυρες της περιοχής, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Παράλληλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, όπως η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας ή η παρουσία προσωπικού ασφαλείας, ιδιαίτερα σε σημεία με μεγάλη κυκλοφορία πεζών.

Το τραγικό αυτό περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή σε θέματα ασφάλειας, καθώς και τη σημασία της γρήγορης αντίδρασης και της αποτελεσματικής διαχείρισης από τις αρμόδιες αρχές.

