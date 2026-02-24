Από σήμερα, η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με την εφαρμογή ενός ανανεωμένου μοντέλου που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την εκπαίδευση και τις συνθήκες των στρατεύσιμων. Η πρωτοβουλία αυτή, μέρος της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030, έχει στόχο να ευθυγραμμίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις με τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Οι αλλαγές στη θητεία: Τι εισάγει η «Ατζέντα 2030»

Το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που αφορούν την εκπαίδευση, την αποζημίωση και την καθημερινότητα των στρατεύσιμων. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, οι αλλαγές αυτές κρίνονται απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις. «Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης “Ατζέντα 2030”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεντρικό στοιχείο των αλλαγών είναι η βασική εκπαίδευση, η οποία πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων όπως ο χειρισμός drones και οι πρώτες βοήθειες, ενώ επεκτείνεται η πρακτική εκπαίδευση με περισσότερες βολές, πορείες και ασκήσεις. Προστίθενται επίσης νέες δραστηριότητες όπως νυχτερινές βολές και ρίψη εκπαιδευτικών χειροβομβίδων.

Αναβάθμιση συνθηκών και αποζημίωσης

Μια σημαντική πτυχή του νέου μοντέλου είναι η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Το συσσίτιο των στρατεύσιμων θα βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά, ενώ το σύστημα υγειονομικών εξετάσεων αναβαθμίζεται. Επιπλέον, η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται από 8,80 ευρώ σε 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και σε 50 ευρώ για την ενδοχώρα.

Η μετάθεση των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση είναι ένα ακόμα μέτρο που στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Η διάρκεια της θητείας παραμένει στους 12 μήνες για τους περισσότερους, με μειωμένη θητεία 9 μηνών για όσους επιλέξουν να υπηρετήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή μονάδες όπως η ΕΛΔΥΚ και οι Ευζώνες.

Αναδιάρθρωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των στρατεύσιμων θα περάσει από τρία στάδια: το πρώτο περιλαμβάνει την αρχική και τη βασική εκπαίδευση, το δεύτερο επικεντρώνεται στην ειδική εκπαίδευση σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, και το τρίτο αφορά την επιχειρησιακή ένταξη στις μονάδες τοποθέτησης.

Ο συνολικός αριθμός των ΕΣΣΟ μειώνεται από έξι σε τέσσερις, με τις κατατάξεις να πραγματοποιούνται τον Φεβρουάριο, τον Μάιο, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο. Όλοι οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται πλέον στον Στρατό Ξηράς, ενώ οπλίτες με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα θα μπορούν να μεταταχθούν στην Πολεμική Αεροπορία ή το Πολεμικό Ναυτικό.

Προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι απλώς διορθωτικές, αλλά αποτελούν μια συστηματική προσπάθεια αναμόρφωσης του στρατιωτικού συστήματος της χώρας. Όπως επισημαίνει ο κ. Δένδιας, η μεταρρύθμιση αυτή απαντά στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες και τις αντίστοιχες στρατιωτικές επιχειρησιακές ανάγκες, προσφέροντας στους στρατεύσιμους τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη πολεμική πραγματικότητα.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας καλούνται να προσαρμοστούν όχι μόνο για να προστατεύσουν τα εθνικά σύνορα, αλλά και για να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην παγκόσμια σταθερότητα. Το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας φιλοδοξεί να είναι η απάντηση σε αυτή την πρόκληση.

