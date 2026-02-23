Μια εορταστική βόλτα στα Τουρκοβούνια λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σκληρή: ένας 26χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος 7 μέτρων, όταν η προσπάθειά του να δώσει ύψος στον χαρταέτο του τον έκανε να χάσει την επαφή με το έδαφος.

Η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου ήταν άμεση και επιτυχής, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όλα συνέβησαν γύρω στις 14:30. Ο νεαρός, απορροφημένος από το πέταγμα του χαρταετού, άρχισε να τρέχει χωρίς να αντιληφθεί ότι πλησίαζε σε απόκρημνο σημείο. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Όπως περιέγραψε ο ίδιος στους διασώστες σοκαρισμένος, «δεν είδε τον γκρεμό» καθώς είχε το βλέμμα του στραμμένο ψηλά, με αποτέλεσμα να πέσει σε δύσβατο σημείο.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Αυτό που δεν φάνηκε στις πρώτες αναφορές ήταν ο βαθμός δυσκολίας της προσέγγισης από τους πυροσβέστες.

Άμεση κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό.

Ειδικός εξοπλισμός: Λόγω του απόκρημνου εδάφους, οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό φορείο για να ανασύρουν τον 26χρονο με ασφάλεια.

Διακομιδή: Κλιμάκιο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό».

Η κατάσταση της υγείας του

Παρά τη σοκαριστική πτώση από τα 7 μέτρα, ο 26χρονος στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Τραύματα: Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματισμούς στον αυχένα, στα πόδια και στα χέρια. Εκτός κινδύνου: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπενθυμίσει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ειδικά σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπου η χαρά της ημέρας μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε απροσεξία.

