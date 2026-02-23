Η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κίνηση στις εισόδους της Αττικής να αυξάνεται λεπτό προς λεπτό. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο δύσκολη για όσους κινούνται στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς ένα τροχαίο ατύχημα έχει προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη υπομονή, καθώς η κορύφωση της κίνησης αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 21:00 το βράδυ.

Αθηνών – Κορίνθου: Σύγκρουση οχημάτων στην Κινέττα

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ενώ η ροή ήταν ήδη αυξημένη, μια σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ύψος της Κινέττας (ρεύμα προς Κόρινθο, επηρεάζοντας την ευρύτερη κυκλοφορία) δημιούργησε σημαντικές καθυστερήσεις. Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη προσοχή στο σημείο.

Αθηνών – Λαμίας: Καθυστερήσεις στην Υλίκη

Αυξημένη είναι η ροή και στην είσοδο από τη Βόρεια Ελλάδα.

Το «αγκάθι» της Υλίκης: Το τμήμα στο ύψος της Υλίκης αναφέρεται ως το πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Έργα στον δρόμο: Οι καθυστερήσεις επιτείνονται σε τμήματα όπου εκτελούνται οδικά έργα, περιορίζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα του οδοστρώματος.

Μέτρα της Τροχαίας σε ισχύ

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούν οι οδηγοί είναι ότι η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή:

Απαγόρευση Φορτηγών: Στο ρεύμα εισόδου απαγορεύεται η κίνηση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τις 21:00. Εντατικοί Έλεγχοι: Τα ραντάρ ταχύτητας και τα αλκοτέστ είναι συνεχή σε όλο το εθνικό δίκτυο για την πρόληψη ατυχημάτων. Ο όγκος της εξόδου: Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το τριήμερο εγκατέλειψαν την Αττική πάνω από 88.000 οχήματα (47.300 από Κόρινθο και 41.000 από Λαμία), οπότε ο όγκος που επιστρέφει αυτή την ώρα είναι τεράστιος.

Συμβουλές για την επιστροφή

Αποφύγετε τις άσκοπες προσπεράσεις και κρατήστε αποστάσεις ασφαλείας. Αν δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα, ίσως είναι προτιμότερο να καθυστερήσετε την αναχώρησή σας για μετά τις 21:00, ώστε να αποφύγετε τη μεγάλη αιχμή.

