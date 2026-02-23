Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και, παραδοσιακά, συνοδεύεται από την προετοιμασία του σαρακοστιανού τραπεζιού. Οι καταναλωτές, σε αναζήτηση των απαραίτητων θαλασσινών, κατακλύζουν τις αγορές, ενώ πολλές επιχειρήσεις προσαρμόζουν το ωράριό τους για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Η αυξημένη ζήτηση και οι τιμές των θαλασσινών

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη αποτελούν τους κύριους προορισμούς για όσους επιθυμούν να προμηθευτούν φρέσκα θαλασσινά. Η αυξημένη κίνηση καταγράφεται ήδη από την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, με τους καταναλωτές να σπεύδουν για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Παρά την επάρκεια προϊόντων, οι τιμές είναι αυξημένες κατά 10% έως 15% σε σχέση με πέρυσι. Ενδεικτικά, οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια διατίθενται από 8 ευρώ το κιλό, ενώ το φρέσκο χταπόδι αγγίζει τα 22 έως 24 ευρώ το κιλό.

Ωράρια λειτουργίας αγορών και καταστημάτων

Η Βαρβάκειος Αγορά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ το Καπάνι θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέχρι τις 14:00. Παράλληλα, η Αγορά του Ρέντη θα είναι ανοιχτή από το πρωί της Κυριακής έως το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, προσφέροντας μια εναλλακτική για όσους αναζητούν φρέσκα προϊόντα.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, παραμένουν κλειστές. Ωστόσο, ορισμένα καταστήματα των myMarket και Lidl θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, ενώ τα καταστήματα τύπου Shop & Go και οι αλυσίδες OK! Markets θα παραμείνουν ανοιχτά.

Προμήθειες από λαϊκές αγορές και μικρά καταστήματα

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά, προσφέροντας μια ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το τραπέζι της Σαρακοστής. Παράλληλα, μικροκαταστήματα όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και περίπτερα θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιτών.

Η Καθαρά Δευτέρα, αν και δεν αποτελεί επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, προσαρμόζει το καθημερινό ωράριο πολλών επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές καλούνται να επιβεβαιώσουν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της περιοχής τους πριν ξεκινήσουν τις αγορές τους.

Οικονομικές προκλήσεις και προσδοκίες

Η αύξηση των τιμών στα θαλασσινά και τα υπόλοιπα σαρακοστιανά είδη θέτει προκλήσεις για πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι αναζητούν έξυπνες λύσεις για να επιτύχουν οικονομικές αγορές. Η προσφορά εκπτώσεων έως 50% σε ορισμένα είδη προσφέρει μια ανακούφιση, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους για να διατηρήσουν το κόστος σε λογικά επίπεδα.

Η Καθαρά Δευτέρα παραμένει μια ημέρα γιορτής και συνάθροισης, με τους καταναλωτές να αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τις παραδόσεις παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Η συνεργασία μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων είναι κρίσιμη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

