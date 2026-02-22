Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας 25χρονης γυναίκας με αναπηρία στην Κυψέλη αποκαλύφθηκε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 64χρονος άνδρας που ήταν γνωστός στην οικογένεια, παραμένει ελεύθερος, ενώ οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρεσή του.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι της οικογένειας, όταν ο 64χρονος άνδρας, ο οποίος είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια, εισέβαλε στο σπίτι και κλείδωσε την πόρτα πίσω του. Στη συνέχεια, προσπάθησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη γυναίκα, η οποία είναι μία από τις δίδυμες κόρες της οικογένειας. Η μητέρα των γυναικών, η οποία απουσίαζε εκείνη τη στιγμή, ενημερώθηκε για το συμβάν μέσω καμερών ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στο σπίτι.

Η αντίδραση της μητέρας

Η μητέρα, βλέποντας τις εικόνες από τις κάμερες, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι. Όταν μπήκε, βρήκε την κόρη της σε κατάσταση σοκ να κλαίει. Χωρίς να χάσει χρόνο, άρπαξε ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι και προσπάθησε να υπερασπιστεί την κόρη της, χτυπώντας τον 64χρονο με ένα τηγάνι κι εκείνος να την δέρνει ανελέητα… Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει πριν φτάσει η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε αμέσως από τη μητέρα.

Η σχέση με την οικογένεια

Ο 64χρονος άνδρας είχε γνωρίσει τη μητέρα μέσω της τοπικής ενορίας και είχε προσφερθεί πολλές φορές να βοηθήσει σε καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Αυτή η φαινομενική καλοσύνη του επέτρεψε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας και να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι είχε προσπαθήσει να επιτεθεί και στη δεύτερη κόρη της οικογένειας.

Η έρευνα των αρχών

Παρά τις εντατικές προσπάθειες της αστυνομίας, ο 64χρονος παραμένει ελεύθερος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την εύρεσή του, ενώ το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες του σπιτιού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα. Η μητέρα της 25χρονης δήλωσε στις αρχές ότι η εμπιστοσύνη που είχε αναπτύξει ο δράστης με την οικογένεια ήταν απόλυτα ψευδής και παραπλανητική, γεγονός που επιδείνωσε το σοκ και την απογοήτευσή της.

Η κοινωνική διάσταση

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ευαίσθητο ζήτημα της κακοποίησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας για αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Η κοινωνία καλείται να επαγρυπνά και να αναγνωρίζει τα σημάδια της κακοποίησης, ενώ οι αρχές οφείλουν να ενισχύσουν την προστασία και τη στήριξη προς τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων.

Η ιστορία της 25χρονης στην Κυψέλη υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη εγρήγορση και δράση από όλους μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, για την προστασία των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας.

