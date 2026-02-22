«Σας μιλάω για να σας κολλήσω»: Κόλλαγε HIV γυναίκες που γνώριζε στα social media και γινόταν καπνός

Μια συγκλονιστική υπόθεση που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Ένας άνδρας, γνωρίζοντας πως είναι φορέας του ιού HIV, επιδίωκε να μεταδώσει τον ιό σε γυναίκες που γνώριζε μέσω των social media.

Το σχέδιο εξαπάτησης

Ο δράστης εντόπιζε τα θύματά του μέσα από εφαρμογές γνωριμιών και κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha από την δικηγόρο του θύματος, Μαρκέλλα Αλιγηζάκη, ο άνδρας είχε οργανώσει επιμελώς τη στρατηγική του: προσέγγιζε γυναίκες, τις έπειθε να συναντηθούν και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής δεν λάμβανε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Στη συνέχεια, εξαφανιζόταν, διαγράφοντας τα ψηφιακά του ίχνη.

Το κυνικό μήνυμα

Μετά τη συνάντηση, το θύμα έλαβε ένα αυθαίρετο και απειλητικό μήνυμα από τον δράστη, το οποίο ανέφερε: «Ήθελα απλά να σε ενημερώσω ότι έχω AIDS. Επίτηδες μιλάω σε όλες, για να σας κολλήσω». Το μήνυμα αυτό οδήγησε την κοπέλα να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια και να ξεκινήσει προληπτική αντιρετροϊκή αγωγή, ώστε να αποτρέψει την πιθανή μετάδοση του ιού.

Η σύλληψη και η δικαστική εξέλιξη

Η καταγγελία της κοπέλας οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του άνδρα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα στάλθηκε μόνο για να φοβίσει την κοπέλα και να την αποτρέψει από το να τον ενοχλήσει ξανά. Υποστήριξε ότι δεν πάσχει από AIDS αλλά είναι θετικός στον ιό HIV με μηδενικό ιικό φορτίο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του δράστη, καταδικάζοντάς τον για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Διαβάστε ακόμα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα