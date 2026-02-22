Ίλιον: Το απρόσμενο περιστατικό με τον διασώστη που τραγούδησε αντί να σώσει

Μια αναπάντεχη σκηνή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον, όταν μια 65χρονη γυναίκα λιποθύμησε στη διάρκεια του ζωντανού προγράμματος. Οι θαμώνες αντέδρασαν άμεσα και κάλεσαν το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Ωστόσο, η άφιξη του ασθενοφόρου έφερε τα πάνω κάτω στο κέντρο.

Αναστάτωση στο κέντρο διασκέδασης

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο ένας από αυτούς ζήτησε από τον συνάδελφό του να φέρει την καρέκλα μεταφοράς. Ωστόσο, η ένταση μεταξύ των δύο ήταν προφανής, καθώς ο ένας από τους διασώστες άρχισε να φωνάζει έντονα στον άλλο για τους ιμάντες που κρέμονταν από την καρέκλα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, άτομο από το κατάστημα έτρεξε έξω φωνάζοντας ότι η γυναίκα λιποθύμησε ξανά, προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση.

Η απροσδόκητη αντίδραση του διασώστη

Εν μέσω της αναταραχής, ένας θαμώνας προσφέρθηκε να βοηθήσει, αλλά ο διασώστης τον απέτρεψε λέγοντας: «Όχι ρε, τι λες; Εδώ κάνω 6 χρόνια ζίου ζίτσου». Η φράση αυτή προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Αφού οι διασώστες μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της, ο ίδιος διασώστης πλησίασε την τραγουδίστρια και πήρε το μικρόφωνο.

Ένα τραγούδι που προκάλεσε αντιδράσεις

Με το μικρόφωνο στο χέρι, ο διασώστης ξεκίνησε να τραγουδά, λέγοντας: «Μια γυναίκα πήγε να με τρελάνει να με στείλει στο Δαφνί και γλίτωσα τελευταία στιγμή». Η τραγουδίστρια βρέθηκε σε αμηχανία και αρκετοί παρευρισκόμενοι αντέδρασαν αρνητικά στο απρόσμενο σόου του διασώστη.

Έρευνα για το περιστατικό

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθεί η συμπεριφορά του διασώστη και οι συνθήκες της παρέμβασής του.

Διαβάστε ακόμα: Μυστήριο στη Λακωνία: Η εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη και οι μαρτυρίες