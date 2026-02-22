Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου στην Πτολεμαΐδα: Η «κροτίδα» που οδήγησε στο χειρουργείο

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου, στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό

Ο 17χρονος προσπάθησε να ενεργοποιήσει μια κροτίδα, όταν αυτή εξερράγη ξαφνικά στα χέρια του, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ο διοικητής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, Γιάννης Κετικίδης, δήλωσε ότι ο νεαρός υπέστη τραύματα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο. Οι αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για πιθανό ακρωτηριασμό διαψεύστηκαν, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλα μπορούν να διασωθούν μέσω της επέμβασης.

Η ιατρική επέμβαση

Οι γιατροί προχώρησαν σε οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δαχτύλων, προσπαθώντας να ελέγξουν την αιμορραγία και να διασώσουν τα δάχτυλα του νεαρού. Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου έγινε επείγουσα εισαγωγή του 17χρονου, ενώ παράλληλα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε φτάσει στο σημείο αμέσως μετά τον τραυματισμό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες δραστηριότητες, ειδικά όταν εμπλέκονται ανήλικοι. Η κροτίδα, αν και μπορεί να φαίνεται ακίνδυνη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Διαβάστε ακόμα: Στρατός: Τελειώνει η θητεία αγγαρεία. Αλλαγές σε εκπαίδευση, ειδικότητες και αποζημιώσεις