Σημαντικές αλλαγές ανακοινώθηκαν όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία, οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν με την Α’ ΕΣΣΟ του 2026. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου μοντέλου που έχει θεσπιστεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η στρατηγική της «Ατζέντα 2030»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνει ότι η «νέα θητεία» αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα 2030». Το υπουργείο προσδοκά να μετατρέψει τη θητεία από μια τυπική υποχρέωση σε μια περίοδο κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων που θα είναι χρήσιμες τόσο για τον στρατό όσο και για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων ανθρώπων.

Μείωση των ΕΣΣΟ και νέες τοποθετήσεις

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη μείωση των ΕΣΣΟ από έξι σε τέσσερις: Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Όλοι οι στρατεύσιμοι θα τοποθετούνται αρχικά στον Στρατό Ξηράς. Οι μετατάξεις στην Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό θα γίνονται μόνο σε όσους έχουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα. Η κατάταξη θα πραγματοποιείται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα.

Διάρκεια θητείας και εξαιρέσεις

Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας παραμένει 12 μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για όσους υπηρετούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η ΕΛΔΥΚ και η Προεδρική Φρουρά, όπου η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι μόλις 9 μήνες.

Τρία στάδια εκπαίδευσης

Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια:

1. **Βασική Εκπαίδευση (10 εβδομάδες):** Αφορά την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του οπλίτη.

2. **Ειδική Εκπαίδευση (4 εβδομάδες):** Πραγματοποιείται σε εξειδικευμένες μονάδες ή στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε ειδικότητες και επαγγελματικές δεξιότητες.

3. **Επιχειρησιακή Εκπαίδευση:** Το τελικό στάδιο που ολοκληρώνει την προετοιμασία του στρατεύσιμου για την ενεργή υπηρεσία.

Οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των αλλαγών είναι η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι. Αυτή η αύξηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας του υπουργείου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και να παρέχει κίνητρα στους νέους για να συμμετέχουν ενεργά στη θητεία τους.

Προβλέπεται αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης:

100 ευρώ για υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές

50 ευρώ για υπηρεσία στην ενδοχώρα

150 ευρώ για τέκνα πολύτεκνων οικογενειών

150 ευρώ για έναν γονέα με ένα παιδί, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

200 ευρώ για άγαμους ορφανούς και από τους δύο γονείς

Η σημερινή αποζημίωση ανέρχεται σε 8,80 ευρώ.

Συμπεράσματα

Οι αλλαγές που εισάγονται στη στρατιωτική θητεία αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ελκυστική για τους στρατεύσιμους. Η εστίαση στη δεξιοτεχνική εκπαίδευση και η οικονομική ενίσχυση είναι δύο σημεία-κλειδιά που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα της νέας θητείας.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Βιολάντα:«Μου είπε να λέω ότι η μυρωδιά έρχεται από τον βόθρο»