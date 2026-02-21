Υποχώρηση πατώματος σε ταβέρνα στην Κομοτηνή: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Σε σοκ βρέθηκαν πελάτες και εργαζόμενοι σε ταβέρνα στην Κομοτηνή όταν το πάτωμα του καταστήματος υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να πέσουν στο κενό. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, προκαλώντας πανικό και ανησυχία. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό και οι συνέπειες

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κεντρική ταβέρνα της Κομοτηνής, το βράδυ της Τρίτης. Περίπου στις 21:00, το πάτωμα υποχώρησε ξαφνικά κάτω από τα πόδια των πελατών, δημιουργώντας ένα χάσμα αρκετών τετραγωνικών μέτρων. Η αιτία της υποχώρησης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανή αστοχία υλικών ή προβλήματα στη δομή του δαπέδου.

Οι δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οι τραυματισμοί τους δεν απειλούν τη ζωή τους, αλλά παραμένουν υπό παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους. Οι υπόλοιποι πελάτες και το προσωπικό της ταβέρνας δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς αλλά ήταν εμφανώς ταραγμένοι από το περιστατικό.

Αντιδράσεις και έρευνες

Η αστυνομία της Κομοτηνής βρίσκεται ήδη στο σημείο και διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της υποχώρησης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας κτιρίων, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της κακής συντήρησης ή κατασκευαστικών λαθών.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας συνεργάζονται με τις αρχές και έχουν δεσμευτεί να παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς και τη διασφάλιση της ασφάλειας του χώρου, προκειμένου να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η αντίδραση της κοινότητας

Η κοινότητα της Κομοτηνής είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό, καθώς η συγκεκριμένη ταβέρνα είναι γνωστή και αγαπητή στους κατοίκους. Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή, ενώ ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Οι τοπικές αρχές έχουν υποσχεθεί να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας και να διασφαλίσουν ότι όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

Μελλοντικά μέτρα και προληπτικές δράσεις

Η δημοτική αρχή της Κομοτηνής ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα επιθεωρήσεις σε όλα τα εμπορικά κτίρια της περιοχής για να αξιολογήσει την κατάστασή τους. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων καλούνται να συνεργαστούν, παρέχοντας πρόσβαση στους επιθεωρητές και εφαρμόζοντας τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις.

Η πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της δημόσιας εικόνας της πόλης. Οι τοπικές αρχές και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πρέπει να συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν ότι οι χώροι είναι ασφαλείς και κατάλληλοι για το κοινό.

