Η υπογραφή προσυμφώνου στο Βέλγιο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε εξασφάλισε την απόκτηση σημαντικής ιστορικής συλλογής, που περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή.

Η σημασία της συλλογής

Σε μία κίνηση που υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού κατόρθωσε να διασφαλίσει τις φωτογραφίες που τεκμηριώνουν ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην Κατοχή, κατά τα έτη 1943-1944, από τον Γερμανό στρατιώτη Χόιερ και αποτελούν πολύτιμο τεκμήριο για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Καισαριανή.

Αυθεντικότητα και διαδικασία απόκτησης

Η συλλογή αποσύρθηκε από τη δημοπρασία μετά την επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς της από εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε τη σημασία της μακροσκοπικής εξέτασης που έγινε στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ. «Η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, υπογράφηκε προσύμφωνο με τον συλλέκτη και σύντομα οι φωτογραφίες θα γίνουν κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τις εκτελέσεις 200 αγωνιστών, μέλη της Αντίστασης, από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944. Η εκτέλεση αυτή υπήρξε αντίποινα των ναζιστικών δυνάμεων και αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της Κατοχής στην Ελλάδα.

Επιπτώσεις και αντιδράσεις

Η απόκτηση της συλλογής χαιρετίστηκε ως μια νίκη για την ιστορική μνήμη. Ορισμένοι ιστορικοί σημειώνουν ότι η καταγραφή τέτοιων γεγονότων μέσω φωτογραφιών αποτελεί αναντικατάστατο υλικό για την κατανόηση της περιόδου εκείνης. Η ανακοίνωση της απόκτησης των φωτογραφιών συγκίνησε την κοινή γνώμη, φέρνοντας στο φως τις θυσίες των αγωνιστών της ελευθερίας.

Επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, το Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και διαδικαστικές ενέργειες για την οριστική απόκτηση και την έκθεση των φωτογραφιών στο κοινό. Αναμένεται ότι η συλλογή θα αποτελέσει μέρος μόνιμης έκθεσης που θα αναδεικνύει τη θυσία και το θάρρος των αγωνιστών της Καισαριανής.

Η απόκτηση της συλλογής Χόιερ είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσδίδει νέα ώθηση στις προσπάθειες τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ελληνικής ιστορίας της Κατοχής.

