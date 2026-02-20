Η τραγωδία των Τεμπών, που συγκλόνισε την Ελλάδα, δεν έχει τελειώσει για τις οικογένειες των θυμάτων. Πρόσφατα, η διαδικασία των εκταφών και η απαίτηση για εξειδικευμένες εξετάσεις στο εξωτερικό έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων και νομικών ενεργειών από τις οικογένειες των θυμάτων. Η Μαρία Καρυστιανού και άλλοι συγγενείς βρίσκονται στο προσκήνιο, επιδιώκοντας δικαιοσύνη και διαφάνεια σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που έλαβε χώρα πριν από μερικά χρόνια, άφησε πίσω της δεκάδες θύματα και ένα κύμα θλίψης. Καθώς οι οικογένειες προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, νέες δυσκολίες προκύπτουν από τη διαχείριση των σορών και των εκταφών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε διατάξει εκταφές για εννέα σορούς, κάτι που οι συγγενείς κατήγγειλαν ως ανεπαρκές και γεμάτο αδυναμίες. Οι οικογένειες πιστεύουν πως οι εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επαρκώς στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Ο ρόλος της εισαγγελίας και η αντίδραση των συγγενών

Η εισαγγελία, υπό την πίεση των συγγενών, κλήθηκε να λάβει αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εκταφών. Μεταξύ των συγγενών που αντιδρούν είναι η Μαρία Καρυστιανού, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Δημήτρης Μπέζας με τη σύζυγό του. Οι συγγενείς επιμένουν ότι οι πραγματογνωμοσύνες πρέπει να γίνουν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Το εξώδικο που απέστειλαν απαιτεί άμεσες ενέργειες από την εισαγγελία, καθορίζοντας προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της 20ης Φεβρουαρίου 2026.

Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Η απόφαση για εκταφές και η απαίτηση για διεθνείς εξετάσεις δεν είναι απλά νομικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης για τις οικογένειες. Η διαδικασία των εκταφών, όπως και οι προηγούμενες ενέργειες της εισαγγελίας, έχουν χαρακτηριστεί από τους συγγενείς ως κοροϊδία. Οι οικογένειες ζητούν δικαιοσύνη και διαφάνεια, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή ξένων ειδικών.

Η επόμενη μέρα για τις οικογένειες

Οι συγγενείς των θυμάτων επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών, όχι μόνο για τη δικαίωση των θυμάτων, αλλά και για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διαφάνειας και της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις τραγωδιών, όπου οι οικογένειες των θυμάτων δεν αναζητούν μόνο απαντήσεις, αλλά και εξιλέωση για τους αγαπημένους τους που χάθηκαν τόσο άδικα. Η απαίτηση για διεθνείς εξετάσεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και το αποτέλεσμα της υπόθεσης θα διαμορφώσει το μέλλον της δικαιοσύνης για τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

