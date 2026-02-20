Η Ρούλα Πισπιρίγκου βρέθηκε σήμερα στο Εφετείο για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που σχετίζονται με τις τραγικές απώλειες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της Μαλένας και της Ίριδας. Η υπόθεση αυτή έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και η επανεξέταση της στο πλαίσιο του Εφετείου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η δύσκολη κατάσταση της υγείας της

Η Πισπιρίγκου έφτασε στο δικαστήριο εμφανώς καταβεβλημένη, στηριζόμενη σε μπαστούνι, καθώς πάσχει από ερυθηματώδη λύκο. Η φυσική της κατάσταση προσέλκυσε την προσοχή των παρευρισκομένων, καθώς η ίδια αγωνίστηκε να διατηρήσει την ισορροπία της εντός και εκτός της αίθουσας.

Αναβολή λόγω κωλύματος της συνηγόρου

Ωστόσο, η δίκη της δεν προχώρησε σήμερα, καθώς αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 2026, λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής της. Η αναβολή αυτή προσθέτει μια επιπλέον καθυστέρηση στην ήδη μακρά διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, αφήνοντας την κοινή γνώμη σε αναμονή.

Πρωτόδικη καταδίκη και μελλοντικές εκδικάσεις

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες της Μαλένας και της Ίριδας. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 2026 πρόκειται να επιστρέψει στο Εφετείο για να αντιμετωπίσει και τις κατηγορίες για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας. Και σε αυτή την υπόθεση, η Πισπιρίγκου έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη πρωτόδικα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και το κοινό αναμένει με αδημονία την τελική έκβαση. Με την αναβολή της δίκης, οι συζητήσεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται, καθώς το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επόμενη εκδίκαση.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα και η μαρτυρία «κλειδί»