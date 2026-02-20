Η πολιτική πρωτοβουλία και οι στόχοι της

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για πολλούς νέους. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, προετοιμάζει ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό και τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Κατά την ομιλία του στην Ινδία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Τόνισε τη σημασία της διαγενεακής αλληλεγγύης και εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Γαλλία, που επίσης έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

Το επικείμενο νομοσχέδιο, όπως αναφέρεται από το CNN Greece, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μέτρα για την εφαρμογή της απαγόρευσης. Τρία υπουργεία εργάζονται εντατικά για την προετοιμασία των τεχνικών και νομικών λεπτομερειών του νομοσχεδίου. Αυτό θα περιλαμβάνει μέτρα για την ταυτοποίηση των χρηστών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κάτω των 15 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόταση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει την ανησυχία που έχουν εκφράσει γονείς και εκπαιδευτικοί για την επίδραση των social media στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των νέων. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν τονίσει την ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την ψηφιακή παιδεία των νέων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Αντιδράσεις και αμφιβολίες

Η πρόταση για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των παιδιών από κινδύνους όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η παραπληροφόρηση και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου και το αν θα καταφέρει να εφαρμοστεί στην πράξη.

Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το πώς η απαγόρευση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την ελευθερία έκφρασης και την ικανότητα των νέων να συμμετέχουν σε σημαντικές κοινωνικές συζητήσεις. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση μπορεί να οδηγήσει τους νέους στη χρήση άλλων, μη ελεγχόμενων πλατφορμών, καθιστώντας έτσι το πρόβλημα πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Η διεθνής διάσταση

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει τέτοια μέτρα. Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης υιοθετήσει παρόμοιες πολιτικές, ενώ η Αυστραλία έχει εισάγει κανονισμούς για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο, χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Η συζήτηση για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους συνεχίζεται και αναμένεται να προκαλέσει έντονες διαβουλεύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ισορροπία μεταξύ προστασίας και ελευθερίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα για τις σύγχρονες κοινωνίες στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας.

