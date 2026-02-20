Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Θανατηφόρο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Τροίας.

Το περιστατικό

Η γυναίκα, πεζή, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο γύρω στη 01:00 το πρωί όταν χτυπήθηκε από το διερχόμενο δίκυκλο. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Έρευνα σε εξέλιξη

Η Τροχαία Αθηνών έχει ξεκινήσει έρευνα για να διακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας ανακρίνεται ως μέρος της διαδικασίας, ενώ οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν τα στοιχεία της σκηνής για να κατανοήσουν πλήρως την αλληλουχία των γεγονότων.

