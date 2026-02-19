Τραγωδία στη Βάρη: Συγκλονίζουν οι γονείς των δύο εργατών που χάθηκαν από ηλεκτροπληξία

Οδύνη και αναπάντητα «γιατί» αφήνει πίσω του το εργατικό δυστύχημα στη Βάρη, όπου δύο άνδρες, ο 39χρονος Μιχάλης και ο 21χρονος Χρήστος, έχασαν ακαριαία τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης. Οι γονείς των δύο θυμάτων, μία ημέρα μετά την τραγωδία, περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές και την απώλεια των παιδιών τους.

Το χρονικό της τραγωδίας στη μεζονέτα

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν οι δύο εργάτες επιχείρησαν να ανεβάσουν τζάμια στον 4ο όροφο της οικοδομής με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος.

Η μοιραία επαφή: Ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο καλάθι του γερανού, ο βραχίονας φαίνεται πως ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.



Ακαριαίος θάνατος: Το ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε τους δύο εργάτες, προκαλώντας τους ακαριαίο θάνατο. Ο πατέρας του 39χρονου Μιχάλη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ δεν θα προλαβαίνανε, γιατί ήταν ακαριαίο».



Μαρτυρίες: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι πιθανόν ένας έντονος άνεμος να μετακίνησε το φορτίο ή τον γερανό, οδηγώντας στην επαφή με τα καλώδια.

Οι σπαραγμοί των συγγενών

Οι δηλώσεις των γονέων αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας και την απόγνωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι άνθρωποί τους.

Ο πατέρας του 21χρονου Χρήστου: «Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός ακούμπησε στα σύρματα», δήλωσε συντετριμμένος, μην μπορώντας να πιστέψει πώς ο γιος του χάθηκε στην πρώτη του νιότη.



Η στάση του ιδιοκτήτη του γερανού: Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον χειριστή να έχει εγκαταλείψει το σημείο, τονίζοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη, κατέθεσε και αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η έρευνα των αρχών

Η αστυνομία διενεργεί ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες όπου αναλογούν.

Ανθρώπινο λάθος ή τεχνική αστοχία: Εξετάζεται αν ο χειρισμός του γερανού ήταν λανθασμένος ή αν υπήρξαν εξωτερικοί παράγοντες (όπως ο καιρός) που συνέβαλαν στην τραγωδία.



Μέτρα ασφαλείας: Ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από τα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος κατά την εκτέλεση των εργασιών.

