Με την ανακοίνωση των ποινών από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, ολοκληρώθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου». Η δικαστική απόφαση επιφύλασσε αυστηρότερη μεταχείριση για τον ιδρυτή της οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο, η ποινή του οποίου σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Οι ποινές για τον πατέρα Αντώνιο και το κόστος της ελευθερίας

Το δικαστήριο επέβαλε στον πατέρα Αντώνιο συνολική ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών (με εκτιτέα τα 8 έτη). Η ποινή κρίθηκε μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που θέτει συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις για τη μη φυλάκισή του.

Οικονομικό τίμημα: Προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος, ο πατέρας Αντώνιος καλείται να καταβάλει ποσό που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.



Αύξηση καταδίκης : Ο ιδρυτής της οργάνωσης κρίθηκε ένοχος για 9 από τις 19 πράξεις (έναντι 5 πρωτοδίκως), οι οποίες περιλαμβάνουν βαριές σωματικές βλάβες ανηλίκων και ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και απειλές.



Πρωτόδικη ποινή: Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί ποινή 4 ετών και 3 μηνών με αναστολή.

Καταδίκες συνεργατών και ελαφρυντικά

Εκτός από τον πατέρα Αντώνιο, το Εφετείο επέβαλε ποινές σε τέσσερις ακόμη πρώην συνεργάτες και στελέχη της «Κιβωτού», ενώ αναγνώρισε ελαφρυντικά σε δύο εξ αυτών.

Πρώην μέλος ΔΣ: Ποινή 4 ετών και 7,5 μηνών (μετατρέψιμη σε χρηματική).

Πρώην διευθύντρια δομής Βόλου: Ποινή 2 ετών και 1 μήνα.

Πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου: Ποινή 1 έτους και 8 μηνών.

Πρώην εργαζόμενος: Ποινή 3 ετών και 4 μηνών.

Ελαφρυντικά: Σε δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, με αποτέλεσμα οι ποινές τους να ανασταλούν.

Έρευνα για ψευδορκία και ηθική αυτουργία

Μια σημαντική εξέλιξη της απόφασης είναι η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας από πλευράς μαρτύρων.

Αντιφάσεις μαρτύρων: Η εισαγγελέας επισήμανε ότι τέσσερις μάρτυρες κατέθεσαν ψέματα στο Εφετείο σε σχέση με τις αρχικές τους καταθέσεις.

Πιθανές πιέσεις: Θα διερευνηθεί αν οι αλλαγές στις καταθέσεις ήταν προϊόν πίεσης, καθώς και αν υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί που ώθησαν τους μάρτυρες στην ψευδομαρτυρία.

Η στάση των κατηγορουμένων

Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του πατέρα Αντωνίου και των συγκατηγορουμένων του από τη δικαστική αίθουσα κατά την ανακοίνωση της απόφασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία τους αποτέλεσε μορφή διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία το προηγούμενο διάστημα.

