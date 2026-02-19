Με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων ολοκληρώθηκε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά κακοποιητικές συμπεριφορές στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου». Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ιδρυτή της οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο, καθώς και τέσσερις από τους συγκατηγορούμενους συνεργάτες του, επισφραγίζοντας την καταδικαστική κρίση για την υπόθεση σωματικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο

Ο πατέρας Αντώνιος καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για περισσότερες πράξεις σε σύγκριση με την πρωτόδικη απόφαση. Συγκεκριμένα, το Εφετείο τον έκρινε ένοχο για 9 από τις συνολικά 19 πράξεις του κατηγορητηρίου, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για πέντε.

Βαριά σωματική βλάβη: Ενοχή για έξι πράξεις σε βάρος ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του.



Ενοχή για έξι πράξεις σε βάρος ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του. Ηθική αυτουργία: Καταδίκη για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και απειλή.



Καταδίκη για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και απειλή. Ρόλος στην οργάνωση: Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση που υιοθετήθηκε, ο ιδρυτής αποτελούσε το κεντρικό πρόσωπο αναφοράς, έχοντας πλήρη γνώση των περιστατικών στις δομές.

Καταδίκες συνεργατών και απαλλαγές

Εκτός από τον ιδρυτή της οργάνωσης, το δικαστήριο προχώρησε στην καταδίκη τεσσάρων ακόμη προσώπων που κατείχαν θέσεις ευθύνης στην «Κιβωτό του Κόσμου». Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν πλήρως.

Καταδικασθέντες: Ανάμεσα στους ενόχους περιλαμβάνονται ένα πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών της δομής του Βόλου και η πρώην διευθύντρια της ίδιας δομής.



Ανάμεσα στους ενόχους περιλαμβάνονται ένα πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών της δομής του Βόλου και η πρώην διευθύντρια της ίδιας δομής. Αδικήματα συνεργατών: Οι καταδίκες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις βαριάς, επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, καθώς και απειλή και έκθεση ανηλίκων.



Οι καταδίκες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις βαριάς, επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, καθώς και απειλή και έκθεση ανηλίκων. Απαλλαγές: Δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν αθώοι για το σύνολο των πράξεων που τους αποδίδονταν.

Το σκεπτικό της Εισαγγελέως

Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, απέρριψε τους ισχυρισμούς του πατέρα Αντωνίου ότι δεν γνώριζε όσα συνέβαιναν στις δομές. Υπογράμμισε ότι ο ιδρυτής ήταν ο «εν τοις πράγμασι ηγέτης» και ότι η ιεραρχική δομή της οργάνωσης εξασφάλιζε πως καμία κρίσιμη απόφαση ή περιστατικό δεν διέφευγε της προσοχής του.

Διαβάστε ακόμα: Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια ακυρώνονται