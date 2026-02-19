Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Εύβοια από τον θάνατο δύο νέων ανδρών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, εξαιτίας ηλεκτροπληξίας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Βάρη, ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν στην περιοχή για εργασιακούς λόγους.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 36 ετών, υπέστησαν την ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που τελούν υπό διερεύνηση. Μετά το συμβάν, διακομίσθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων

Οι δύο νέοι διέμεναν το τελευταίο διάστημα στη Χαλκίδα. Ο 36χρονος διατηρούσε επιχείρηση τοποθέτησης αλουμινίων και ο λόγος της μετάβασής τους στην Αθήνα ήταν η εκτέλεση σχετικών εργασιών.

Χ.Γ. (21 ετών): Καταγόταν από το χωριό Μετόχι της Εύβοιας.

Μ.Φ. (36 ετών): Επιχειρηματίας στον κλάδο των αλουμινοκατασκευών με καταγωγή από το Μαντούδι.

Σε πένθος το Μετόχι και η Εύβοια

Η είδηση του θανάτου των δύο ανδρών έχει προκαλέσει κύμα οδύνης στις τοπικές κοινωνίες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετοχίου Διρφύων «Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης» εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ακύρωση εκδηλώσεων: Σε ένδειξη πένθους, ο σύλλογος ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης εκδήλωσης για τα Κούλουμα.

Αντιδράσεις: Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των περιοχών καταγωγής τους δηλώνουν συντετριμμένοι από την απώλεια των δύο νέων κατά την ώρα της εργασίας τους.

