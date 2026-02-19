Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Μεσσηνία: Αισθητή η δόνηση τα ξημερώματα στους Γαργαλιάνους

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:53 τα ξημερώματα και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δόνησης

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο της Μεσσηνίας, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν περιορισμένο, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητή η δόνηση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέγεθος: 4,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.



4,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Ώρα εκδήλωσης: 06:53 π.μ.



06:53 π.μ. Επίκεντρο: 9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων.



9 χιλιόμετρα δυτικά των Γαργαλιάνων. Εστιακό βάθος: Υπολογίζεται στα 11,4 χιλιόμετρα.

Γεωγραφική θέση και αποστάσεις

Η δόνηση σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές της Μεσσηνίας, ενώ η απόσταση από την πρωτεύουσα ήταν σημαντική.

Απόσταση από Αθήνα: 217 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά.

Πλησιέστερη πόλη: Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας.

Περιοχές αίσθησης: Η δόνηση αναφέρθηκε από κατοίκους στη Μεσσηνία, την Ηλεία και τμήματα της Αχαΐας.

Κατάσταση στην περιοχή μετά τον σεισμό

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε κτίρια ή υποδομές στους Γαργαλιάνους και τις γύρω κοινότητες. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου σε συνεργασία με τους σεισμολόγους για την αξιολόγηση της μετασεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης μετά τη μαραθώνια απολογία του