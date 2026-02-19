Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας σε κατοικημένη περιοχή στον Κορυδαλλό. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς κανέναν τραυματισμό.

Το χρονικό της επίθεσης και οι πρώτες ενέργειες

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε γύρω στις 02:50, όταν άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το σημείο και έριξαν τη χειροβομβίδα έξω από πολυκατοικία. Η έκρηξη αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, ενώ άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος από αστυνομικές δυνάμεις.

Τοποθεσία: Διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου, Κορυδαλλός.

Καταγραφή υλικών ζημιών και ευρήματα ΤΕΕΜ

Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο για τη συλλογή στοιχείων. Από την αυτοψία προκύπτει ότι το ωστικό κύμα και τα θραύσματα προκάλεσαν φθορές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Ζημιές σε οικίες: Επηρεάστηκαν δύο διαμερίσματα, ένα στο ισόγειο και ένα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.



Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Την υπόθεση έχει αναλάβει επίσημα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Οι αρχές αναζητούν την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Συλλογή υλικού: Εξετάζονται ήδη λήψεις από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτιρίων και καταστημάτων.

Μαρτυρίες: Λαμβάνονται καταθέσεις από ενοίκους και περιοίκους που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν την κίνηση των δραστών πριν ή μετά την έκρηξη.

Εργαστηριακή έρευνα: Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

