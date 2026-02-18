Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς η Εισαγγελέας Αμαλιάδας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση (δόλο) σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Το σκεπτικό της δίωξης και τα αποδεικτικά στοιχεία
Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε στην άσκηση της δίωξης αφού μελέτησε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται:

  • Ιατροδικαστικές εκθέσεις: Τα πορίσματα που έριξαν φως στα αίτια θανάτου του παιδιού.
  • Μαρτυρίες και καταθέσεις: Το σύνολο των όσων κατέθεσαν πρόσωπα από το περιβάλλον του παιδιού και της κατηγορούμενης.
  • Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Στοιχεία από τις τηλεφωνικές κλήσεις που ανέλυσαν οι αρχές.
  • Η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την Ειρήνη Μουρτζούκου σε απολογία τις επόμενες ημέρες.

Καμία ευθύνη σε άλλα πρόσωπα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία βαρύνει αποκλειστικά την Ειρήνη Μουρτζούκου. Παρά τις προσπάθειες της ίδιας να μετακυλήσει τις ευθύνες σε τρίτα πρόσωπα:

  • Αποδόμηση ισχυρισμών: Οι ισχυρισμοί της που στοχοποιούσαν τη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή, κατέρρευσαν πλήρως από τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τις μαρτυρίες.
  • Αποκλειστική εμπλοκή: Δεν προέκυψε καμία ποινική εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Το βαρύ κατηγορητήριο
Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο, καθώς η δίωξη για τον Παναγιωτάκη προστίθεται στις κατηγορίες που ήδη αντιμετωπίζει:

  • Ανθρωποκτονία κατά συρροή: Κατηγορείται για τον θάνατο συνολικά πέντε βρεφών (συμπεριλαμβανομένων των δύο δικών της παιδιών).
  • Τετελεσμένη πράξη και απόπειρα: Οι κατηγορίες αφορούν τόσο τετελεσμένες δολοφονίες όσο και απόπειρα.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, τοποθετώντας την υπόθεση στην τελική ευθεία για την απόδοση δικαιοσύνης.

