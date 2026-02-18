Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς η Εισαγγελέας Αμαλιάδας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση (δόλο) σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Το σκεπτικό της δίωξης και τα αποδεικτικά στοιχεία

Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε στην άσκηση της δίωξης αφού μελέτησε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται:

Ιατροδικαστικές εκθέσεις: Τα πορίσματα που έριξαν φως στα αίτια θανάτου του παιδιού.

Μαρτυρίες και καταθέσεις: Το σύνολο των όσων κατέθεσαν πρόσωπα από το περιβάλλον του παιδιού και της κατηγορούμενης.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Στοιχεία από τις τηλεφωνικές κλήσεις που ανέλυσαν οι αρχές.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε ήδη στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την Ειρήνη Μουρτζούκου σε απολογία τις επόμενες ημέρες.

Καμία ευθύνη σε άλλα πρόσωπα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία βαρύνει αποκλειστικά την Ειρήνη Μουρτζούκου. Παρά τις προσπάθειες της ίδιας να μετακυλήσει τις ευθύνες σε τρίτα πρόσωπα:

Αποδόμηση ισχυρισμών: Οι ισχυρισμοί της που στοχοποιούσαν τη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή, κατέρρευσαν πλήρως από τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τις μαρτυρίες.



Οι ισχυρισμοί της που στοχοποιούσαν τη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή, κατέρρευσαν πλήρως από τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τις μαρτυρίες. Αποκλειστική εμπλοκή: Δεν προέκυψε καμία ποινική εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο, καθώς η δίωξη για τον Παναγιωτάκη προστίθεται στις κατηγορίες που ήδη αντιμετωπίζει:

Ανθρωποκτονία κατά συρροή: Κατηγορείται για τον θάνατο συνολικά πέντε βρεφών (συμπεριλαμβανομένων των δύο δικών της παιδιών).



Κατηγορείται για τον θάνατο συνολικά πέντε βρεφών (συμπεριλαμβανομένων των δύο δικών της παιδιών). Τετελεσμένη πράξη και απόπειρα: Οι κατηγορίες αφορούν τόσο τετελεσμένες δολοφονίες όσο και απόπειρα.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, τοποθετώντας την υπόθεση στην τελική ευθεία για την απόδοση δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Αυτοκτονία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα: «Fake news» τα περί δολοφονίας από Ιρανούς πράκτορες