Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο νεαροί άντρες

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 στη Βάρη, όταν δύο νεαροί άντρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών. Το συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα των θυμάτων.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Οι δύο άντρες, με καταγωγή από την Εύβοια, εκτελούσαν εργασίες σε περιοχή της Βάρης όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ηλικία των θυμάτων: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο άντρες ήταν νεαρής ηλικίας, κάτω των 30 ετών.



Η μεταφορά στο νοσοκομείο : Αμέσως μετά το περιστατικό, διακομίσθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.



Η κατάληξη: Παρά τις προσπάθειες των ιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή, τα τραύματά τους ήταν τόσο σοβαρά που δυστυχώς κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο εργατικό δυστύχημα.

Συνθήκες εργασίας: Εξετάζεται αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών.



Αυτοψία στο σημείο: Αναμένεται κλιμάκιο ειδικών και πραγματογνωμόνων για να ελέγξει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι δύο νέοι.



Προανάκριση: Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και υπευθύνους των εργασιών για να ριχθεί φως στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο εργαζομένων.

