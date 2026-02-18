Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού, καθώς ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος συνελήφθη με ένταλμα ανακριτή. Η σύλληψη βασίστηκε σε πλήθος αντιφάσεων και στοιχείων που δείχνουν την εμπλοκή του στη μοιραία επίθεση.

Οι κρίσιμες αντιφάσεις στην κατάθεση

Ο αρχιφύλακας, σύμφωνα με πληροφορίες από το «Live News», υπέπεσε σε σημαντικά σφάλματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, τα οποία αμφισβητούν την αξιοπιστία του:

Η απειλή : Αρχικά υποστήριξε ότι το θύμα κινήθηκε εναντίον του για να τον σκοτώσει, ενώ αργότερα δήλωσε ότι «το θύμα δεν έκανε καμία απειλητική κίνηση».



: Αρχικά υποστήριξε ότι το θύμα κινήθηκε εναντίον του για να τον σκοτώσει, ενώ αργότερα δήλωσε ότι «το θύμα δεν έκανε καμία απειλητική κίνηση». Οι πυροβολισμοί: Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε τους τρεις πυροβολισμούς και ότι άκουσε μόνο τον πρώτο, παρά το γεγονός ότι όλοι οι παριστάμενοι στο δωμάτιο βρίσκονταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου.



Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε τους τρεις πυροβολισμούς και ότι άκουσε μόνο τον πρώτο, παρά το γεγονός ότι όλοι οι παριστάμενοι στο δωμάτιο βρίσκονταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου. Το υποτιθέμενο όπλο: Κατέθεσε ότι ο Παπαδάτος έκανε κίνηση να βγάλει όπλο από την μπλούζα του, όμως οι κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να φορά κοντομάνικο και σορτς, χωρίς να φέρει κανένα αντικείμενο πάνω του.

Τα ευρήματα της έρευνας και το «τυφλό» σημείο

Η αστυνομική έρευνα και το βιντεοληπτικό υλικό αποκαλύπτουν μια προδιαγεγραμμένη ενέργεια:

Παγίδα στο αρχιφυλακείο: Το θύμα κλήθηκε να μεταβεί στο παλιό αρχιφυλακείο, το οποίο αποτελεί «τυφλό» σημείο, καθώς δεν καλύπτεται από τις κάμερες ασφαλείας.



Το θύμα κλήθηκε να μεταβεί στο παλιό αρχιφυλακείο, το οποίο αποτελεί «τυφλό» σημείο, καθώς δεν καλύπτεται από τις κάμερες ασφαλείας. Η δολοφονία : Εκεί, ο ισοβίτης δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι από έτερο ισοβίτη που τον περίμενε.



: Εκεί, ο ισοβίτης δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι από έτερο ισοβίτη που τον περίμενε. Εισαγωγή του όπλου: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περίστροφο φέρεται να πέρασε μέσα στις φυλακές ο ίδιος ο 50χρονος αρχιφύλακας, ο οποίος ήδη τελούσε υπό παραίτηση για πειθαρχικά παραπτώματα.

Η θέση της Δικαιοσύνης

Το ερώτημα που απευθύνθηκε στον συλληφθέντα, «πώς μπορεί να δολοφονείται κάποιος μπροστά σου και να μη δεις;», συμπυκνώνει την ουσία της κατηγορίας. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το βάθος της συνεργασίας του αρχιφύλακα με τον δράστη και τα κίνητρα πίσω από τη μεταφορά του οπλισμού εντός του καταστήματος κράτησης.

Διαβάστε ακόμα: Αυτοκτονία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα: «Fake news» τα περί δολοφονίας από Ιρανούς πράκτορες