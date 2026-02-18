Αναβολή για αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, πήρε η ανακοίνωση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Η δίκη, που αφορά καταγγελλόμενες τιμωρητικές πρακτικές και κακοποιητικές συμπεριφορές σε δομές της οργάνωσης, σημαδεύτηκε από απρόσμενη ένταση και εμπλοκή με το ωράριο των δικαστικών υπαλλήλων.

Το χρονικό της διακοπής και η ένταση με τη γραμματέα

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από την πλευρά της υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής, η διαδικασία οδηγήθηκε σε μια απρόβλεπτη εξέλιξη:

Η διάσκεψη: Γύρω στις 14:00, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να αποσυρθεί σε διάσκεψη. Στόχος ήταν η αξιολόγηση του ογκώδους αποδεικτικού υλικού για τον πατέρα Αντώνιο και τους έξι συνεργάτες του.



Το ζήτημα του ωραρίου: Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η γραμματέας της έδρας δήλωσε αδυναμία παραμονής πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας της, το οποίο έληγε στις 15:00.



Παρέμβαση της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων: Η γραμματέας φέρεται να επικοινώνησε με το συνδικαλιστικό της όργανο, εκφράζοντας την αντίρρησή της στην πρόθεση της προέδρου να εκδοθεί η απόφαση εντός της ημέρας, επικαλούμενη την τήρηση του ωραρίου.

Οι κατηγορούμενοι και το επίδικο της δίκης

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο ιδρυτής της «Κιβωτού», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, μαζί με έξι ακόμη συνεργάτες του. Η υπόθεση εξετάζει:

Τιμωρητικές πρακτικές: Καταγγελίες για σκληρές τιμωρίες, απομονώσεις και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων που φιλοξενούνταν στις δομές.



Ηθική αυτουργία: Ο πατέρας Αντώνιος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στις πράξεις των συνεργατών του, με την εισαγγελική πρόταση να έχει ήδη ζητήσει την ενοχή του για σειρά αδικημάτων.

Τι αναμένεται αύριο

Μετά την εμπλοκή που δημιουργήθηκε, η πρόεδρος του δικαστηρίου όρισε την αυριανή ημέρα για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Η απόφαση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει την ποινική μεταχείριση των προσώπων που ηγήθηκαν μιας από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές οργανώσεις της χώρας.

