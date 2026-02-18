Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που έζησε ένας 57χρονος στο Αγρίνιο, όταν έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο της κατοικίας του. Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, ο άνδρας στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα της 23ης Ιανουαρίου, όταν ο 57χρονος προσπάθησε να ελέγξει πού βρισκόταν ο σκύλος του.

Η στιγμή της πτώσης : Ο άνδρας πλησίασε τα κάγκελα του μπαλκονιού και έσκυψε για να δει το σπιτάκι του σκύλου που βρισκόταν από κάτω. Καθώς έχασε το κέντρο βάρους του, ανατράπηκε και έπεσε στο κενό.



Μόνος και τραυματισμένος: Μετά την πτώση, παρέμεινε αβοήθητος όλη τη νύχτα δίπλα στον σκύλο του.



Η επιστροφή: Το επόμενο πρωί, οι κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να ανεβαίνει με εξαιρετική δυσκολία και φανερούς πόνους πίσω στο σπίτι του.

Η κατάσταση της υγείας του και η ιατρική γνωμάτευση

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, όπου διαγνώστηκε με σοβαρά τραύματα:

Κάταγμα λεκάνης: Συγκεκριμένα στο λαγόνιο οστό, το οποίο κρίθηκε μη χειρουργήσιμο και θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά με ανάπαυση.



Πνευμοθώρακας: Το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε χειρουργικά από τους γιατρούς.



Μετατραυματική σύγχυση: Ο ασθενής δεν θυμόταν τίποτα από το περιστατικό, με αποτέλεσμα να εξεταστεί και από ψυχίατρο.

Αντιπαράθεση μεταξύ οικογένειας και νοσοκομείου

Μετά τη νοσηλεία του, ξέσπασε κόντρα σχετικά με το εξιτήριο του 57χρονου:

Καταγγελίες αδελφού: Ο αδελφός του τραυματία υποστήριξε πως το νοσοκομείο άσκησε πιέσεις για να πάρει εξιτήριο ο 57χρονος, προκειμένου να αποφύγει την ευθύνη τυχόν επιπλοκών, παρά τη δυσκολία μετακίνησής του.



Θέση της Διοίκησης: Ο διοικητής του νοσοκομείου δήλωσε πως ο ασθενής δεν έχρηζε πλέον νοσηλείας σε χειρουργική κλινική και ότι η περίπτωσή του απαιτεί κέντρο αποκατάστασης, κάτι που δεν διαθέτει το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Ο 57χρονος έλαβε τελικά εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου ξεκινά έναν μακρύ δρόμο αποθεραπείας.

