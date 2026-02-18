Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και διακεκριμένος πολιτικός. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον ακαδημαϊκό και νομικό κόσμο, με τις πρυτανικές αρχές να κάνουν λόγο για μια ανεπλήρωτη απώλεια για την ελληνική διανόηση.

Διήμερο πένθος και αναστολή μαθημάτων στο ΑΠΘ

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, τιμώντας τη μνήμη του μεγάλου δασκάλου, προχώρησε σε συμβολικές κινήσεις:

Κήρυξη πένθους: Η Σχολή θα βρίσκεται σε διήμερο πένθος.

Αναστολή μαθημάτων: Όλα τα μαθήματα της Νομικής Σχολής αναστέλλονται με άμεση ισχύ.

Αποχαιρετισμός: Ενώ η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, η πανεπιστημιακή κοινότητα θα αποχαιρετήσει τον καθηγητή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην Αίθουσα 112 της Νομικής Σχολής.

Μια ζωή αφιερωμένη στην Επιστήμη και τη Δημοκρατία

Ο Αντώνης Μανιτάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944 και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνταγματολόγους της χώρας.

Ακαδημαϊκή πορεία: Μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, εξελέγη καθηγητής στο ΑΠΘ το 1982. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης (Μονπελιέ, Παρίσι, Ρώμη) και των ΗΠΑ (Πρίνστον).



Μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, εξελέγη καθηγητής στο ΑΠΘ το 1982. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης (Μονπελιέ, Παρίσι, Ρώμη) και των ΗΠΑ (Πρίνστον). Συγγραφικό έργο: Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη με 16 μονογραφίες και πάνω από 130 πρωτότυπες μελέτες, καλύπτοντας θέματα όπως το Κράτος Δικαίου, οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.



Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη με 16 μονογραφίες και πάνω από 130 πρωτότυπες μελέτες, καλύπτοντας θέματα όπως το Κράτος Δικαίου, οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Θεσμικοί ρόλοι: Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΕΣΡ και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το 2007 βραβεύτηκε για την εξαίρετη πανεπιστημιακή του διδασκαλία.

Η πολιτική του προσφορά

Ο Αντώνης Μανιτάκης προσέφερε τις υπηρεσίες του στη χώρα σε κρίσιμες πολιτικές περιόδους:

Υπηρεσιακός Υπουργός: Ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών στις υπηρεσιακές κυβερνήσεις του Παναγιώτη Πικραμμένου (2012) και της Βασιλικής Θάνου (2015).

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Θήτευσε στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά (2012-2013), συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, αφήνοντας ωστόσο ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από το έργο του και τους χιλιάδες μαθητές του.

