Στρατιωτική θητεία 2026: Όλες οι αλλαγές με τον νόμο 5265/2026

Ο νέος νόμος 5265/2026, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ Α' 3/10.01.2026), φέρνει ριζικές ανατροπές στον τρόπο εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Οι αλλαγές εστιάζουν στην αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, στον επανακαθορισμό της διάρκειας της θητείας μέσω κινήτρων και στην αυστηροποίηση του πλαισίου των αναβολών.

Νέο σύστημα κατάταξης και εκπαίδευσης

Η κατάταξη των στρατευσίμων οργανώνεται πλέον σε τέσσερις ετήσιες ΕΣΣΟ (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο), ενώ η εκπαίδευση στον Στρατό Ξηράς χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

1η Φάση: Αρχική εκπαίδευση στις μονάδες κατάταξης (βασική εκπαίδευση μαχητή και ορκωμοσία).



Αρχική εκπαίδευση στις μονάδες κατάταξης (βασική εκπαίδευση μαχητή και ορκωμοσία). 2η Φάση: Εκπαίδευση ειδικότητας σε εξειδικευμένες μονάδες ή κέντρα διά βίου μάθησης (περίπου 4 εβδομάδες).



Εκπαίδευση ειδικότητας σε εξειδικευμένες μονάδες ή κέντρα διά βίου μάθησης (περίπου 4 εβδομάδες). 3η Φάση: Επιχειρησιακή ένταξη και τοποθέτηση στις οριστικές μονάδες (περίπου 12 εβδομάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε μονάδες υψηλής ετοιμότητας).

Δικαιούχοι μειωμένης θητείας και κίνητρα

Ο νόμος θεσπίζει ισχυρά κίνητρα για την υπηρεσία σε κρίσιμες περιοχές, επιτρέποντας την πρόωρη απόλυση:

Θητεία 9 μηνών: Δικαιούνται οι οπλίτες πλήρους θητείας που υπηρετούν ολόκληρο το διάστημα σε παραμεθόριες περιοχές (Έβρος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου), στην Κύπρο, στις Ειδικές Δυνάμεις ή σε συγκεκριμένα πολεμικά πλοία.

Θητεία 8 μηνών: Δικαιούνται όσοι υπάγονται σε κατηγορίες μειωμένης θητείας (π.χ. προστάτες οικογενειών) και υπηρετούν στις παραπάνω περιοχές ή μονάδες.

Θητεία 3 μηνών: Ειδική πρόβλεψη για υπόχρεους μειωμένης θητείας που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Στρατεύσιμοι στα 18: Προβλέπεται μειωμένη θητεία 9 μηνών για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το σχολείο (στα 18) χωρίς να λάβουν αναβολή σπουδών.

Αναβολές και οικονομικά δεδομένα

Το νέο πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό αναφορικά με τις αναβολές σπουδών, ενώ αυξάνει τις αποζημιώσεις των στρατευσίμων:

Όρια ηλικίας αναβολών: Καθορίζονται στα 21 έτη για ΕΠΑΛ, 22 για ΣΑΕΚ, 25 για ΑΕΙ (έως 27 για ιατρικές σχολές) και 30 για διδακτορικά.

Κατάργηση αναβολών: Καταργούνται οι αναβολές για ιατρική ειδικότητα και για διαπρεπείς επιστήμονες.

Μηνιαία αποζημίωση: Αυξάνεται σημαντικά στα 100€ για όσους υπηρετούν στον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου, και στα 50€ για την ενδοχώρα (από 8,80€ που ίσχυε).

Εξαγορά θητείας: Το κόστος εξαγοράς για κάθε μήνα αυξάνεται στα 1.500€ (από 900€).

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ)

Οι ΔΕΑ υπηρετούν πλέον συνολικά 14 μήνες, ωστόσο η διάρκεια μειώνεται στους 12 μήνες εάν επιλέξουν να υπηρετήσουν σε παραμεθόριες περιοχές, στην Κύπρο ή στις Ειδικές Δυνάμεις.

