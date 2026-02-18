Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι καταθέσεις των εργαζομένων και τα ευρήματα των αρχών συνθέτουν την εικόνα μιας προδιαγεγραμμένης τραγωδίας, με σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Μαρτυρία-σοκ από τον υδραυλικό του εργοστασίου

Η κατάθεση του ανθρώπου που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στην επιχείρηση προκαλεί αίσθηση, καθώς αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης της επικίνδυνης κατάστασης:

Οδηγία για συγκάλυψη: Ο υδραυλικός υποστήριξε πως του ζητήθηκε από τους υπεύθυνους να αποδίδει την έντονη δυσοσμία στους βόθρους, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν υποψίες για διαρροή αερίου.



Εγκατάσταση χωρίς εξειδίκευση: Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πριν από οκτώ χρόνια, ο ιδιοκτήτης τού ανέθεσε την εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου, γνωρίζοντας πως δεν διέθετε το απαραίτητο πτυχίο ή την εξειδίκευση για τέτοιου είδους έργα.



Έντονη οσμή αερίου: Μαρτυρίες εργαζομένων επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε τσούξιμο στα μάτια, αναγκάζοντάς τους να καλύπτουν τη μύτη τους με τις μπλούζες τους.

Τα αίτια της έκρηξης και ο σάπιος σωλήνας

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εστιάζει στα τεχνικά αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή:

Εντοπισμός διαρροής: Τα στελέχη της ΔΑΕΕ εντόπισαν έναν σάπιο σωλήνα από τον οποίο φαίνεται πως προήλθε η μοιραία διαρροή υγραερίου.



Πρόκληση σπινθήρα: Σύμφωνα με ηλεκτρολόγο της επιχείρησης, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από απλά ρελέ (όχι αντιεκρηκτικού τύπου) κατά την ενεργοποίηση φορτίου.



Η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς: Η ανάλυση βίντεο-ντοκουμέντων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη ήταν το πρώτο γεγονός, το οποίο ακολούθησε η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο χώρο παραγωγής.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι έλεγχοι

Ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, οι αρχές προχωρούν σε αυστηρά μέτρα:

Μετάθεση ευθυνών: Η πλευρά του ιδιοκτήτη αναμένεται να υποστηρίξει ότι την ευθύνη φέρουν όσοι υπέγραφαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και διενεργούσαν τις αυτοψίες χωρίς να εντοπίσουν το πρόβλημα.



Σφράγιση δεύτερης μονάδας: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στη σφράγιση δεύτερου εργοστασίου της εταιρείας στον Πετροπόρο, λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων πιστοποιητικών ασφαλείας και πυροπροστασίας.



Συμπαράσταση εργαζομένων: Συνάδελφοι των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων, εκφράζοντας τη στήριξή τους αλλά και την αγωνία τους για την επόμενη μέρα.

