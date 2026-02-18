Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης οδηγείται εκ νέου ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, την ώρα που νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Τα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης

Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους τρία αποκαλυπτικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία καταγράφουν καρέ-καρέ το μέγεθος της καταστροφής:

Η ισχύς της έκρηξης: Στα πλάνα διακρίνονται φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα να εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που η εικόνα στις κάμερες «ασπρίζει» στιγμιαία λόγω του ενεργειακού φορτίου.

Στα πλάνα διακρίνονται φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα να εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που η εικόνα στις κάμερες «ασπρίζει» στιγμιαία λόγω του ενεργειακού φορτίου. Η αλληλουχία των γεγονότων: Η ανάλυση των βίντεο από την Πυροσβεστική οδηγεί στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της πυρκαγιάς.

Η ανάλυση των βίντεο από την Πυροσβεστική οδηγεί στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Επιβεβαίωση χρόνου: Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφηκε στα βίντεο ταυτίζεται με τα στοιχεία των επιχειρησιακών κέντρων, βοηθώντας στην αναπαράσταση των συνθηκών της τραγωδίας.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του φύλακα

Ένας από τους ανθρώπους που γλίτωσαν από την έκρηξη είναι ο φύλακας του εργοστασίου, η κατάθεση του οποίου θεωρείται καθοριστική για τις έρευνες:

Η στιγμή του ωστικού κύματος: Ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία δίπλα στις δεξαμενές υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου.



Ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία δίπλα στις δεξαμενές υγραερίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Οι εκκλήσεις για βοήθεια: Αμέσως μετά την εκτίναξή του, ο ίδιος ανέφερε ότι άκουσε φωνές από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου οι εργαζόμενες είχαν εγκλωβιστεί στις φλόγες.

Τα κενά στην ασφάλεια και οι συναγερμοί που αγνοήθηκαν

Η έρευνα εστιάζει πλέον σε πιθανές τεχνικές παραλείψεις και σφάλματα στη διαχείριση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων:

Ακατάλληλα ηλεκτρολογικά υλικά: Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σπινθήρας προήλθε από απλό ρελέ που δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στον χώρο.



Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σπινθήρας προήλθε από απλό ρελέ που δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στον χώρο. Προειδοποιητικά σήματα : Μαρτυρίες εργαζομένων αναφέρουν ότι την τελευταία εβδομάδα ηχούσε επαναλαμβανόμενα συναγερμός σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης.



: Μαρτυρίες εργαζομένων αναφέρουν ότι την τελευταία εβδομάδα ηχούσε επαναλαμβανόμενα συναγερμός σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης. Η στάση των υπευθύνων: Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα» (false alarm).



Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα» (false alarm). Ευρύτεροι έλεγχοι: Οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν τις πιστοποιήσεις ασφαλείας, ενώ έλεγχοι πραγματοποιούνται και στην τρίτη μονάδα της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας.

