Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι αυτοκινητιστές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Μεταφορών, διεκδικώντας λύσεις σε θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Το χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η απεργία επηρεάζει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας με κλιμακούμενες δράσεις:

Αθήνα: Η τριήμερη απεργία της ΣΑΤΑ συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.



Η τριήμερη απεργία της ΣΑΤΑ συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής. Πορεία προς Αεροδρόμιο: Για σήμερα, Τετάρτη (18/02), οι οδηγοί στην Αττική έχουν προγραμματίσει μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Για σήμερα, Τετάρτη (18/02), οι οδηγοί στην Αττική έχουν προγραμματίσει μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κλιμάκωση στο Μαξίμου: Την Πέμπτη, οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.



Την Πέμπτη, οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου. Θεσσαλονίκη: Οι οδηγοί της συμπρωτεύουσας συμμετέχουν στην απεργία σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:00 στο PAOK Sports Arena.

Τα βασικά αιτήματα των αυτοκινητιστών

Οι επαγγελματίες του κλάδου θέτουν μια σειρά από αιτήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των ταξί και το πλαίσιο λειτουργίας τους:

Ηλεκτροκίνηση: Ζητείται παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα (η οποία έχει οριστεί για το 2026) με ορίζοντα έως το 2035.

Άρθρο 52: Ο κλάδος ζητά την άμεση απόσυρση του επίμαχου άρθρου, υποστηρίζοντας ότι ευνοεί τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ) έναντι των ταξί.

Λεωφορειολωρίδες: Αίτημα για χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα ταξί όταν αυτά μεταφέρουν επιβάτες, προκειμένου να διευκολύνεται η κυκλοφορία.

Ποινικό Μητρώο: Αλλαγές στη διαδικασία κατάθεσης ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες με το Υπουργείο

Η πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του ΣΑΤΑ με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, δεν απέδωσε καρπούς. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων των οδηγών:

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» κινητοποιήσεων.

Υπάρχει προειδοποίηση για συνέχιση των αγώνων ακόμη και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, εάν δεν βρεθεί λύση στα προβλήματα του κλάδου.

