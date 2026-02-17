«Μπλόκο» στις ενοχλητικές κλήσεις: Αποζημίωση 50.000 ευρώ για 5 τηλεφωνήματα – Η απόφαση-σταθμός

Μια ιστορική απόφαση που αλλάζει ριζικά το τοπίο στην αγορά των τηλεφωνικών προωθήσεων εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (401/2025). Το δικαστήριο επέβαλε συνολική αποζημίωση 50.000 ευρώ σε εταιρεία που πραγματοποιούσε παράνομες διαφημιστικές κλήσεις, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προστασίας της ιδιωτικότητας των πολιτών απέναντι στην αυθαιρεσία των εμπορικών τμημάτων.

Το χρονικό της υπόθεσης και το «Μητρώο 11»

Η διαφορά ξεκίνησε όταν ένας ασφαλιστικός πράκτορας, ο οποίος είχε εγγράψει το κινητό του τηλέφωνο στο «Μητρώο 11» ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, άρχισε να δέχεται επίμονες οχλήσεις.

Η ρητή άρνηση: Ο πολίτης είχε δηλώσει επίσημα ότι απαγορεύει τη χρήση των στοιχείων του για εμπορική προώθηση, βάσει του Ν. 3471/2006.

Οι παραβάσεις: Παρά την εγγραφή του στο μητρώο, δέχθηκε πέντε επαναλαμβανόμενες κλήσεις για προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Η στάση της εταιρείας: Οι κλήσεις πραγματοποιούνταν από συνεργαζόμενη εταιρεία call center, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό της εναγόμενης επιχείρησης.

Το σκεπτικό της απόφασης: 10.000 ευρώ ανά κλήση

Το Εφετείο, στηριζόμενο και σε πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου (564/2024), ξεκαθάρισε ότι η αποζημίωση δεν έχει συμβολικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό και αποτρεπτικό.

Κατώτατο όριο: Ο νομοθέτης προβλέπει ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη παράβαση των προσωπικών δεδομένων.



Ο νομοθέτης προβλέπει ελάχιστο ποσό 10.000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη παράβαση των προσωπικών δεδομένων. Πληροφοριακή αυτοδιάθεση : Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κλήσεις προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος και το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή, αφαιρώντας του πολύτιμο προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο.



: Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κλήσεις προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος και το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή, αφαιρώντας του πολύτιμο προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο. Ευθύνη της εταιρείας: Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση δεν έφερε ευθύνη επειδή οι κλήσεις γίνονταν από εξωτερικό συνεργάτη. Η εταιρεία θεωρήθηκε υπεύθυνη για τις πράξεις της «προστηθείσας» επιχείρησης τηλεπροώθησης.

Κατάρριψη των ισχυρισμών περί «κατάχρησης»

Η εναγόμενη εταιρεία προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι πέντε κλήσεις ήταν λίγες και ότι η άσκηση του δικαιώματος αποζημίωσης ήταν καταχρηστική. Το Εφετείο απέρριψε πλήρως αυτούς τους ισχυρισμούς.

Υποχρέωση ελέγχου: Η εταιρεία όφειλε να έχει ελέγξει τα μητρώα πριν από την έναρξη της καμπάνιας, κάτι που αμέλησε να πράξει.



Η εταιρεία όφειλε να έχει ελέγξει τα μητρώα πριν από την έναρξη της καμπάνιας, κάτι που αμέλησε να πράξει. Προειδοποίηση: Ο ενάγων είχε ενημερώσει τους καλούντες από την πρώτη στιγμή ότι είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο 11», όμως εκείνοι συνέχισαν να τον ενοχλούν.



Ο ενάγων είχε ενημερώσει τους καλούντες από την πρώτη στιγμή ότι είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο 11», όμως εκείνοι συνέχισαν να τον ενοχλούν. Τελικό ποσό: Το δικαστήριο επιδίκασε το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ για καθεμία από τις πέντε κλήσεις, φτάνοντας στο συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός για την κακοκαιρία: Βιβλικές καταστροφές σε Ήπειρο και Πελοπόννησο – Νέα προειδοποίηση ΕΜΥ