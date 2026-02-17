Μια εξαιρετικά φορτισμένη στιγμή σημειώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, όπου ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για κακουργήματα, μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Η εικόνα συγκεντρωμένων υπαλλήλων που επευφημούσαν τον εργοδότη τους προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση περαστικής, η οποία κατήγγειλε τη στάση τους ως προσβολή στη μνήμη των θυμάτων.

Το περιστατικό έξω από τα δικαστήρια

Η ένταση ξεκίνησε όταν μια γυναίκα, η κυρία Στέλλα, περνώντας με το αυτοκίνητό της από το σημείο, αντίκρισε περίπου 80 άτομα να κρατούν πανό συμπαράστασης και να χειροκροτούν τον επιχειρηματία κατά την αποχώρησή του.

Η αντίδραση : Η γυναίκα σταμάτησε το όχημά της και άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα προς τους συγκεντρωμένους, καταλογίζοντάς τους έλλειψη αξιοπρέπειας.



: Η γυναίκα σταμάτησε το όχημά της και άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα προς τους συγκεντρωμένους, καταλογίζοντάς τους έλλειψη αξιοπρέπειας. Τα λόγια της : «Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα πέντε γυναικών... Πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας;», φώναξε μεταξύ άλλων, προκαλώντας το πάγωμα των παρευρισκομένων.



: «Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα πέντε γυναικών... Πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας;», φώναξε μεταξύ άλλων, προκαλώντας το πάγωμα των παρευρισκομένων. Η παρέμβαση: Σύμφωνα με την ανάρτησή της στα social media, δέχτηκε προειδοποιήσεις από εικονολήπτη να απομακρυνθεί για την ασφάλειά της, ενώ χαρακτήρισε τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων ως «χλιαρή».

Η στάση των εργαζομένων και ο κοινωνικός αντίκτυπος

Παρά το βαρύ κλίμα και το κατηγορητήριο για κακούργημα που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης, μια μερίδα εργαζομένων επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του, μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία και το διαδίκτυο.

Το επιχείρημα της στήριξης: Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του εργοδότη τους, κρατώντας πανό που αναφέρονταν στην «αξιοπρέπεια».



Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του εργοδότη τους, κρατώντας πανό που αναφέρονταν στην «αξιοπρέπεια». Η κριτική: Πολίτες και συγγενείς των θυμάτων κάνουν λόγο για «σκοτεινές εποχές» και για μια κουλτούρα υποταγής που παραβλέπει την απώλεια ανθρώπινων ζωών μπροστά στον φόβο της ανεργίας ή την πίστη στο «αφεντικό».

Η δικαστική εξέλιξη

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας που οδήγησαν στην τραγωδία, ζήτησε και έλαβε προθεσμία.

Νέα ημερομηνία: Η απολογία του μετατέθηκε για την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, στη μία το μεσημέρι.



Η απολογία του μετατέθηκε για την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, στη μία το μεσημέρι. Το διακύβευμα: Η δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει αν οι ελλείψεις σε άδειες και μέτρα προστασίας, που έχουν καταγγελθεί από τους δικηγόρους των θυμάτων, συνιστούν δόλια αμέλεια.

Η κραυγή αγωνίας της πολίτη στα Τρίκαλα αναδεικνύει το βαθύ χάσμα ανάμεσα στην εργοδοτική αλληλεγγύη και το δημόσιο αίσθημα περί δικαιοσύνης, σε μια υπόθεση που έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα την περιοχή.

