Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, ο πατήρ Αντώνιος τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», μία ημέρα μετά την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή του ιδίου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ιδρυτής της οργάνωσης εμφανίστηκε αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του, κάνοντας λόγο για μια ενορχηστρωμένη «πλεκτάνη».

Η υπερασπιστική γραμμή και η αποχή από τη δίκη

Ο πατήρ Αντώνιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην παρίσταται στη δικαστική διαδικασία, καταγγέλλοντας προειλημμένες αποφάσεις.

Δίκη ερήμην: Υποστήριξε ότι η αποχώρησή του ήταν συνειδητή απόφαση, καθώς ένιωσε από την πρώτη ημέρα ότι η απόφαση του δικαστηρίου είχε ήδη ληφθεί.



Αποδόμηση κατηγοριών: Ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι κατηγορίες αποδομήθηκαν πλήρως και ότι οι μάρτυρες που κατέθεσαν αποκάλυψαν πως τα όσα του καταλογίζονται είναι αναληθή.



Ανατροπή μαρτυριών: Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ανακάλεσε την κατάθεσή του, παρά τις προειδοποιήσεις της εισαγγελέως για ψευδορκία.

Οι καταγγελίες για «πόλεμο» κατά του φιλανθρωπικού έργου

Ο πατήρ Αντώνιος συνέδεσε τις δικαστικές του περιπέτειες με τη «γιγάντωση» της Κιβωτού, υποστηρίζοντας ότι το μέγεθος της οργάνωσης προκάλεσε αντιδράσεις σε άλλους φορείς.

Οικονομικά συμφέροντα: Κατήγγειλε ότι η επιτυχία της Κιβωτού στην προσέλκυση δωρεών και εθελοντών (πάνω από 3.000 μόνο στην Αθήνα) παρεμπόδιζε τη χρηματοδότηση άλλων οργανώσεων.

Παράπονα στην Αρχιεπισκοπή: Ανέφερε ότι είχαν γίνει κινήσεις προς τον Αρχιεπίσκοπο από φορείς που ένιωθαν ότι «μαράζωναν» οικονομικά λόγω της εξωστρέφειας της Κιβωτού.

Διαχείριση «λουκέτου»: Χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση της οργάνωσης ως «κατάντια», υποστηρίζοντας ότι η νέα διοίκηση βρίσκεται εκεί μόνο για να διαχειριστεί το κλείσιμο των δομών.

Η προσωπική εξομολόγηση και η πίστη

Παρά το βαρύ κατηγορητήριο, ο πατήρ Αντώνιος τόνισε ότι αντλεί δύναμη από την ιεροσύνη του και την προσευχή, παρομοιάζοντας την κατάστασή του με έναν «σταυρό».

Διάψευση για πολυτελή βίο: Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αναφορές περί χλιδάτης ζωής, τονίζοντας ότι ο ίδιος και η πρεσβυτέρα αφιέρωσαν τη ζωή τους αποκλειστικά στο έργο.



Σχέση με τα παιδιά: Δήλωσε ότι δεν κρατά κακία στα παιδιά που τον κατήγγειλαν, σημειώνοντας ότι πολλά άλλα παιδιά βρήκαν το σθένος να τον υπερασπιστούν στο δικαστήριο.



Πνευματική αντοχή: «Δεν μου επιτρέπεται να μην είμαι δυνατός», ανέφερε, τονίζοντας πως η ελπίδα του παραμένει ζωντανή παρά την αδικία που, όπως λέει, βιώνει.

Η υπόθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την έκδοση της τελικής απόφασης του δικαστηρίου, η οποία θα κρίνει το μέλλον του ιδρυτή της Κιβωτού και θα δώσει απαντήσεις στις σοβαρές καταγγελίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

