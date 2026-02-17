Σε νέες αποκαλύψεις-σοκ προχώρησε ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η μπισκοτοβιομηχανία λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Τρικάλων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τις ευθύνες τόσο της ιδιοκτησίας όσο και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Το χρονικό της παράνομης λειτουργίας

Σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, η επιχείρηση λειτουργούσε υπό ένα καθεστώς παρατυπιών που χρονολογείται από το 2020, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται άμεσα με την τραγωδία.

Προσωρινή άδεια: Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 εκδόθηκε μια προσωρινή άδεια λειτουργίας με διετή ισχύ.



Λήξη και μη συμμόρφωση: Η άδεια έληξε στις 19 Φεβρουαρίου 2022. Προκειμένου να ανανεωθεί, η επιχείρηση όφειλε να μετακινήσει τις δεξαμενές από τα 5,5 στα 7,5 μέτρα.



Η κρίσιμη παράλειψη: Ο δικηγόρος τόνισε πως αν είχε γίνει η προβλεπόμενη μετακίνηση των δεξαμενών, θα είχε εντοπιστεί εγκαίρως ο «σάπιος σωλήνας» που οδήγησε στην έκρηξη.

«Ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα»

Ο κ. Πατούνας ήταν καταπέλτης κατά του ιδιοκτήτη, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο για κακούργημα είναι απόλυτα δικαιολογημένο βάσει της ογκώδους δικογραφίας των 200 σελίδων.

Ενδεχόμενος δόλος: Κατήγγειλε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε τον κίνδυνο και τις ελλείψεις, αλλά επέλεξε να μην συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.



Κατήγγειλε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε τον κίνδυνο και τις ελλείψεις, αλλά επέλεξε να μην συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. Ευθύνες τρίτων προσώπων: Ζήτησε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και για τους μηχανικούς που υπέγραψαν τις μελέτες, παρά τις εμφανείς παραβάσεις.

Στο στόχαστρο οι δημόσιες υπηρεσίες

Πέρα από την εργοδοτική ευθύνη, ο δικηγόρος έστρεψε τα βέλη του και προς το κράτος, κατηγορώντας τις δημόσιες υπηρεσίες για εγκληματική αμέλεια.

Απουσία ελέγχων: Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Πυροσβεστική, η Πολεοδομία, ο ΣΕΠΕ και η Διεύθυνση Ανάπτυξης γνώριζαν την κατάσταση αλλά δεν προχώρησαν σε διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Αίτημα για τιμωρία: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομένων, υποστηρίζοντας πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν τηρούνταν τα νόμιμα.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις ευρύτερου σκανδάλου, καθώς αποκαλύπτεται ένα δίκτυο παραλείψεων που επέτρεπε σε μια μεγάλη βιομηχανία να λειτουργεί εκτός νομικού πλαισίου, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

