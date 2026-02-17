Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο δυστύχημα – Βαριά τραυματισμένος ένας 31χρονος

Ένα ακόμη νεαρό παιδί προστέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου, βυθίζοντας στο πένθος την κοινωνία της Πάρου. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο νησί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από τις αρμόδιες αρχές, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου και τον βαρύ τραυματισμό ενός ακόμη ατόμου.

Η εμπλοκή του θύματος: Ο 17χρονος επέβαινε στο μοιραίο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού.

Η διακομιδή: Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ο έφηβος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου.

Η κατάληξη: Παρά τη μάχη που έδωσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.



Ένας σοβαρά τραυματίας στο νοσοκομείο

Από τη σύγκρουση δεν θρηνήσαμε μόνο τον χαμό του 17χρονου, καθώς ένας ακόμη επιβαίνων δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή.

Ο τραυματίας: Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει βαριά τραύματα.



Νοσηλεία: Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Διερεύνηση των αιτιών

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.κη για βελτίωση των υποδομών και της αστυνόμευσης από την πλευρά της πολιτείας.

