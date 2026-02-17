Σε εξαιρετικά δυσχερή θέση βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή στα Τρίκαλα. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον διαστάσεις κακουργήματος, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από τις αρχές, ενώ την ίδια στιγμή οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν προκαλούν σοκ.

Αναβάθμιση κατηγοριών και δικαστικές εξελίξεις

Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη το περασμένο Σάββατο από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο : Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

: Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η μεταγωγή: Αναμένεται η μεταφορά του από το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων στα δικαστήρια της πόλης κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αναμένεται η μεταφορά του από το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων στα δικαστήρια της πόλης κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Συγκέντρωση συμπαράστασης: Έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει συγκεντρωθεί ομάδα εργαζομένων της εταιρείας, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», γεγονός που προκάλεσε την αποδοκιμασία περαστικών.

Μαρτυρίες-σοκ: «Δακρύζαμε από την οσμή»

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ΕΡΤ καταδεικνύουν ότι υπήρχαν σαφή δείγματα κινδύνου αρκετές ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν.

Έντονη οσμή: Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι επί τουλάχιστον 15 ημέρες η μυρωδιά στον εξωτερικό χώρο ήταν τόσο ανυπόφορη που προκαλούσε δάκρυα στα μάτια.

Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι επί τουλάχιστον 15 ημέρες η μυρωδιά στον εξωτερικό χώρο ήταν τόσο ανυπόφορη που προκαλούσε δάκρυα στα μάτια. Αγνοημένες προειδοποιήσεις: Η διοίκηση φέρεται να είχε ενημερωθεί από τους υπευθύνους των βαρδιών για το πρόβλημα στην αποχέτευση.

Η διοίκηση φέρεται να είχε ενημερωθεί από τους υπευθύνους των βαρδιών για το πρόβλημα στην αποχέτευση. Πρόχειρες λύσεις: Υπάρχουν καταγγελίες ότι η οδηγία που δόθηκε ήταν απλώς να ριφθεί κάποια ουσία στην αποχέτευση για να καλυφθεί η μυρωδιά, αντί να διερευνηθεί η πηγή της διαρροής.

Σφραγίστηκε και η μονάδα στο Πετρόπορο

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, οι διοικητικοί έλεγχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις και στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος : Στελέχη της Περιφέρειας πραγματοποίησαν έλεγχο αναζητώντας πιστοποιητικά πυροπροστασίας και άδειες για τις δεξαμενές.



: Στελέχη της Περιφέρειας πραγματοποίησαν έλεγχο αναζητώντας πιστοποιητικά πυροπροστασίας και άδειες για τις δεξαμενές. Απουσία εγγράφων: Η ιδιοκτησία απέτυχε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της 24ωρης προθεσμίας που της δόθηκε.



Η ιδιοκτησία απέτυχε να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της 24ωρης προθεσμίας που της δόθηκε. Απόφαση σφράγισης: Το εργοστάσιο στο Πετρόπορο σφραγίστηκε μέχρι νεωτέρας, με τη δυνατότητα επαναλειτουργίας να εξαρτάται από την κατάθεση επικαιροποιημένων μελετών πυρασφάλειας.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει μακρά δικαστική συνέχεια, καθώς η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα υποδηλώνει ότι οι αρχές διαθέτουν στοιχεία που δείχνουν συνειδητή αποδοχή του κινδύνου από την πλευρά της εργοδοσίας.

