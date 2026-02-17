Χωρίς ταξί θα παραμείνει η Αττική για τα επόμενα τρία εικοσιτετράωρα, καθώς οι αυτοκινητιστές προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο ερανιστικό νομοσχέδιο. Η απεργία, που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ το ΣΑΤΑ προειδοποιεί ακόμη και με απεργία διαρκείας σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κλάδου.

Το χρονοδιάγραμμα της απεργίας: Πότε επιστρέφουν στους δρόμους

Σύμφωνα με την απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), το «χειρόφρενο» θα διαρκέσει συνολικά 72 ώρες.

Έναρξη: Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 06:00 π.μ.

Λήξη: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 06:00 π.μ.

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων και πορείες διαμαρτυρίας

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν προγραμματίσει καθημερινές συγκεντρώσεις και πορείες, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν την κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τρίτη 17/02: Συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών (10:00 π.μ.) και πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Τετάρτη 18/02: Συγκέντρωση στη συμβολή Αντιγόνης και Λεωφόρου Αθηνών (11:00 π.μ.) με προορισμό το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πέμπτη 19/02: Πορεία χωρίς αυτοκίνητα από τα γραφεία του ΣΑΤΑ (10:30 π.μ.) προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Σκληρή στάση και προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Η ηγεσία του ΣΑΤΑ υιοθετεί μια ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση, καταγγέλλοντας τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου ως απειλή για την επιβίωση του κλάδου. Οι επαγγελματίες οδηγοί κατηγορούν την πολιτική ηγεσία για εμμονή σε μέτρα που πλήττουν τον κλάδο, ενώ η απειλή για απεργία διαρκείας κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή παραμένει στο τραπέζι.

Η κυβερνητική αδιαλλαξία σε κρίσιμα αιτήματα των αυτοκινητιστών φαίνεται να οδηγεί σε μια μετωπική σύγκρουση που θα δοκιμάσει τις αντοχές των συγκοινωνιών της Αθήνας τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Πόλη από τρακτέρ το Σύνταγμα: Η νύχτα που η ύπαιθρος «εγκαταστάθηκε» στην Αθήνα