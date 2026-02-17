Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία: Ταρακουνήθηκε η Πελοπόννησος – Αισθητός μέχρι την Αττική

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία: Ταρακουνήθηκε η Πελοπόννησος – Αισθητός μέχρι την Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην καρδιά της Πελοποννήσου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Αρκαδίας και των γύρω νομών. Ο σεισμός, παρά το γεγονός ότι είχε σημαντικό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας μέχρι και σε περιοχές της Αθήνας.

Το επίκεντρο και τα χαρακτηριστικά της δόνησης
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση κατεγράφη λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα.

  • Χρόνος εκδήλωσης: 00:57 (ξημερώματα Τρίτης 17/02/2026).
  • Μέγεθος: 4,5 Ρίχτερ.
  • Επίκεντρο: 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεστάνης Αρκαδίας και περίπου 22 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Τρίπολης.
  • Εστιακό Βάθος: Υπολογίζεται στα 51,5 χιλιόμετρα.

Περιοχές που ένιωσαν τον σεισμό
Λόγω του σημείου εκδήλωσης και του βάθους της δόνησης, το φαινόμενο έγινε αντιληπτό σε μεγάλο μέρος της νότιας και κεντρικής Ελλάδας.

  • Αρκαδία: Η δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Τρίπολη και τη Βόρεια Κυνουρία λόγω της μικρής απόστασης από το επίκεντρο.
  • Αργολίδα & Αχαΐα: Σημαντική ήταν η αισθητότητα στο Άργος, τις Μυκήνες και σε τμήματα της αχαϊκής πρωτεύουσας.
  • Αττική: Πολλοί κάτοικοι του λεκανοπεδίου ανέφεραν ότι ένιωσαν τον σεισμό, ειδικά όσοι βρίσκονταν σε υψηλούς ορόφους κτιρίων.
    Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ωστόσο οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου στην περιοχή, η οποία δεν δίνει συχνά μεγάλους σεισμούς με τέτοιο εστιακό βάθος.

