Το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), με επίσημη ανακοίνωσή του, τοποθετείται για το ζήτημα των φωτογραφικών τεκμηρίων που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πιθανότητα οι φωτογραφίες που δημοπρατήθηκαν στο διαδίκτυο να είναι αυθεντικές είναι εξαιρετικά υψηλή, αν και η διεκδίκησή τους παρουσιάζει νομικές περιπλοκές.



Η προέλευση των φωτογραφιών και το δίκτυο της «Αγριόπαπιας»

Το ΥΠΠΟ επισημαίνει ότι η διακίνηση φωτογραφιών που τράβηξαν στρατιώτες του Γ’ Ράιχ είναι ένα επαρκώς διερευνημένο θέμα.

Μεταπολεμικά Δίκτυα: Μετά τον πόλεμο, οργανώσεις Γερμανών βετεράνων δημιούργησαν δίκτυα ανταλλαγής και ανατύπωσης φωτογραφιών για την αποκατάσταση της εικόνας της Βέρμαχτ.

Περιοδικό Wildente: Οι συγκεκριμένες λήψεις είναι πολύ πιθανόν να συνδέονται με τον κύκλο του περιοδικού «Wildente» (Αγριόπαπια), το οποίο εξέδιδε ο Günther Heysing, δημοσιογράφος των

Μονάδων Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Η πίσω όψη των τυπωμένων φωτογραφιών, όπως εμφανίστηκαν στο eBay, ενισχύει αυτή την εκτίμηση.



Βήματα για τη διεκδίκηση από το Ελληνικό Κράτος

Το Υπουργείο κινείται ταχύτατα για τη θωράκιση της διεκδίκησης των κειμηλίων:

Χαρακτηρισμός ως Μνημείο : Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει τον επίσημο χαρακτηρισμό των φωτογραφιών ως μνημείων, γεγονός που αποτελεί το νομικό θεμέλιο για τη διεκδίκησή τους.



: Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει τον επίσημο χαρακτηρισμό των φωτογραφιών ως μνημείων, γεγονός που αποτελεί το νομικό θεμέλιο για τη διεκδίκησή τους. Αποστολή στο Βέλγιο: Εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ θα μεταβούν στη Γάνδη του Βελγίου τις επόμενες ημέρες για να συναντήσουν τον συλλέκτη. Στόχος είναι η αποτίμηση της αυθεντικότητας, της νομιμότητας προέλευσης και της αξίας της συλλογής.

Εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ θα μεταβούν στη Γάνδη του Βελγίου τις επόμενες ημέρες για να συναντήσουν τον συλλέκτη. Στόχος είναι η αποτίμηση της αυθεντικότητας, της νομιμότητας προέλευσης και της αξίας της συλλογής. Νομική Οδός: Εφόσον τεκμηριωθούν τα παραπάνω, το Υπουργείο θα οριστικοποιήσει τα μέτρα για την απόκτησή τους μέσω της κατάλληλης νομικής οδού.



Η ιστορική σημασία

Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και τραγικές στιγμές της Ελληνικής Αντίστασης. Η απόκτηση αυτών των φωτογραφικών τεκμηρίων θεωρείται μείζονος σημασίας για την ιστορική μνήμη και την τεκμηρίωση των ναζιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: Τέλος στη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής στο eBay – Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι ήρωες