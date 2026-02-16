Η τοπική κοινωνία της Λούτσας παραμένει βυθισμένη στο πένθος μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, τον Έλιον. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρεις ανήλικοι, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, μετατρέποντας μια εφηβική απερισκεψία σε ανείπωτη τραγωδία.

«Πάρε το κλειδί και το αμάξι»

Η μητέρα του 14χρονου, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι, μίλησε στην εκπομπή Live News, δίνοντας μια νέα διάσταση στο πώς οι ανήλικοι βρέθηκαν με το αυτοκίνητο:

Η παραδοχή: Το αυτοκίνητο ανήκει στην οικογένεια του 14χρονου. Οι ανήλικοι πήγαν μαζί στο σπίτι και πήραν τα κλειδιά.

Ο ισχυρισμός: Η μητέρα υποστήριξε πως ο γιος της δεν ήξερε να οδηγεί και πως το θύμα ήταν εκείνο που τον παρότρυνε να πάρουν το όχημα.

Σε κατάσταση σοκ: Ο 14χρονος φέρεται να επαναλαμβάνει διαρκώς: «Μαμά, ο φίλος μου... Μαμά, τι έκανα; Τι κάναμε;».



Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι έρευνες

Ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα της διαδρομής. Στο ηχητικό ακούγονται οι ελιγμοί του οχήματος και ο τρομακτικός γδούπος της πρόσκρουσης.

Η θέση του νεκρού: Ενώ αρχικά υπήρχαν πληροφορίες πως το θύμα ήταν ο συνοδηγός, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το ποιος κρατούσε το τιμόνι.

Οι επιζώντες: Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Μόλις λάβουν εξιτήριο, θα κληθούν να δώσουν επίσημες καταθέσεις για να ριχθεί φως στα αίτια της εκτροπής.



Βαρύ πένθος στο σημείο της τραγωδίας

Από την Παρασκευή, το σημείο της πρόσκρουσης έχει γεμίσει λουλούδια και κεριά. Η εικόνα της μητέρας του 15χρονου Έλιον, η οποία έφτασε στο σημείο υποβασταζόμενη και γονάτισε στο έδαφος θρηνώντας, συγκλόνισε όσους βρέθηκαν εκεί. Οι τρεις ανήλικοι ήταν αχώριστοι φίλοι που μεγάλωσαν μαζί, κάτι που κάνει το βάρος της απώλειας ακόμη πιο δυσβάσταχτο για τους επιζώντες και τις οικογένειές τους.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «εικονικό» σύστημα ασφαλείας