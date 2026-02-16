Την τελευταία της πνοή άφησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 99 ετών, η διεθνώς καταξιωμένη βυζαντινολόγος, ιστορικός και ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί συγκίνηση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθώς η Αρβελέρ υπήρξε μια προσωπικότητα-σύμβολο που έσπασε αμέτρητα «γυάλινα ταβάνια».

Μια ιστορική πορεία: Από την Αθήνα στην κορυφή της Σορβόννης

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926. Μετά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στη Γαλλία, όπου η εξέλιξή της υπήρξε μυθική:

Πρωτοπόρος: Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη.

Ιστορική Εκλογή: Το 1976 εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris I – Panthéon-Sorbonne), ούσα η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτή τη θέση στα 700 χρόνια ιστορίας του ιδρύματος.

Προσφορά στην Ελλάδα: Διετέλεσε Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.



Η αιρετική άποψη για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Βεργίνα

Μέχρι το τέλος της ζωής της, η Αρβελέρ παρέμεινε πνευματικά ακμαία και παρεμβατική. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες θέσεις της ήταν η ακλόνητη πεποίθησή της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα και όχι ο πατέρας του, Φίλιππος Β'.

Τα 6 επιχειρήματα που παρέθετε:

Το ελεφαντοστέινο ομοίωμα του Αλεξάνδρου που βρέθηκε στον τάφο. Η παράσταση στη ζωφόρο που απεικονίζει δράση που είχε ήδη συμβεί. Η αρχική επιθυμία του Αλεξάνδρου να ταφεί στην πατρίδα του. Το χρονικό κενό μέχρι την κατασκευή του Μαυσολέου. Το ύψος του νεκρού, που προσιδιάζει στον Αλέξανδρο και όχι στον Φίλιππο. Η παρουσία του χουντίτη, ενός ορυκτού από την Αίγυπτο.



Το τέλος μιας εποχής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά το τελευταίο 24ωρο λόγω έντονης αδυναμίας. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γράμματα και την ιστορική έρευνα. Τιμήθηκε με τις ύψιστες διακρίσεις, όπως ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής στη Γαλλία, ενώ υπήρξε και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ δεν υπήρξε απλώς μια ιστορικός· ήταν η ζωντανή γέφυρα μεταξύ του βυζαντινού παρελθόντος και του σύγχρονου ευρωπαϊκού πνεύματος.

