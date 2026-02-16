Θλίψη: Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Η γυναίκα που κατέκτησε τη Σορβόννη

Την τελευταία της πνοή άφησε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 99 ετών, η διεθνώς καταξιωμένη βυζαντινολόγος, ιστορικός και ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Η είδηση του θανάτου της προκαλεί συγκίνηση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθώς η Αρβελέρ υπήρξε μια προσωπικότητα-σύμβολο που έσπασε αμέτρητα «γυάλινα ταβάνια».

 Μια ιστορική πορεία: Από την Αθήνα στην κορυφή της Σορβόννης
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926. Μετά τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στη Γαλλία, όπου η εξέλιξή της υπήρξε μυθική:

  • Πρωτοπόρος: Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη.
  • Ιστορική Εκλογή: Το 1976 εξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris I – Panthéon-Sorbonne), ούσα η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτή τη θέση στα 700 χρόνια ιστορίας του ιδρύματος.
  • Προσφορά στην Ελλάδα: Διετέλεσε Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
     

Η αιρετική άποψη για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Βεργίνα
Μέχρι το τέλος της ζωής της, η Αρβελέρ παρέμεινε πνευματικά ακμαία και παρεμβατική. Μία από τις πιο πολυσυζητημένες θέσεις της ήταν η ακλόνητη πεποίθησή της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι θαμμένος στη Βεργίνα και όχι ο πατέρας του, Φίλιππος Β'.

Τα 6 επιχειρήματα που παρέθετε:

  1. Το ελεφαντοστέινο ομοίωμα του Αλεξάνδρου που βρέθηκε στον τάφο.
  2. Η παράσταση στη ζωφόρο που απεικονίζει δράση που είχε ήδη συμβεί.
  3. Η αρχική επιθυμία του Αλεξάνδρου να ταφεί στην πατρίδα του.
  4. Το χρονικό κενό μέχρι την κατασκευή του Μαυσολέου.
  5. Το ύψος του νεκρού, που προσιδιάζει στον Αλέξανδρο και όχι στον Φίλιππο.
  6. Η παρουσία του χουντίτη, ενός ορυκτού από την Αίγυπτο.
     

Το τέλος μιας εποχής
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά το τελευταίο 24ωρο λόγω έντονης αδυναμίας. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γράμματα και την ιστορική έρευνα. Τιμήθηκε με τις ύψιστες διακρίσεις, όπως ο Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής στη Γαλλία, ενώ υπήρξε και Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ δεν υπήρξε απλώς μια ιστορικός· ήταν η ζωντανή γέφυρα μεταξύ του βυζαντινού παρελθόντος και του σύγχρονου ευρωπαϊκού πνεύματος.

