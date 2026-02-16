Σε μια κρίσιμη καμπή έφτασε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των κακοποιητικών συμπεριφορών στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, Παναγιώτα Συμιγιάννη, πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και τεσσάρων ακόμη κατηγορουμένων για την πλειονότητα των αδικημάτων.

Η υπόθεση αφορά σοβαρές καταγγελίες για σωματικές και συναισθηματικές κακοποιήσεις, χειροδικίες, καταναγκαστικές εργασίες και τιμωρίες απομόνωσης σε βάρος ανηλίκων στις δομές της οργάνωσης σε Βόλο, Αθήνα και Χίο.



«Ο ηγέτης που αποφάσιζε για όλα»

Στην αναλυτική της αγόρευση, η εισαγγελική λειτουργός χρησιμοποίησε αυστηρή γλώσσα για τον ιδρυτή της ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας τον απόλυτο έλεγχο που ασκούσε στη λειτουργία των δομών.

Ηθική αυτουργία: Η εισαγγελέας τόνισε ότι ο πατέρας Αντώνιος γνώριζε, παρότρυνε και ενέκρινε τις κακοποιητικές μεθόδους σωφρονισμού.

Πρόσωπο αναφοράς: «Όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε. Ήταν ο ηγέτης της Κιβωτού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιστατικά: Ζητήθηκε η ενοχή του για ηθική αυτουργία σε περιστατικά όπως η παρατεταμένη απομόνωση ανηλίκου στον Βόλο και ο ξυλοδαρμός πέντε παιδιών σε οινοποιείο δομής.





Η πρόταση για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης την ενοχή τεσσάρων συνεργατών του πατέρα Αντώνιου για σωματικές βλάβες, απειλή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αντίθετα:

Πρότεινε την πλήρη απαλλαγή δύο κατηγορουμένων που συνδέονταν με τη δομή της Χίου, καθώς έκρινε ότι δεν αποδείχθηκαν οι κατηγορίες για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ζήτησε μερική απαλλαγή για επιμέρους πράξεις που αφορούσαν τη δομή της Χίου και για άλλους κατηγορούμενους.





Το ιστορικό των ποινών

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και 3 μήνες), μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως. Οι τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές από 17 έως 40 μήνες. Η τρέχουσα διαδικασία στο Εφετείο θα καθορίσει την τελική ποινική τους μεταχείριση.

